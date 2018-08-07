Kur’an Kursu öğrencilerine spor desteği

Gençlik Hizmetleri ve Spor İçe Müdürü Mustafa Sapmaz, kurs hocaları rehberliğinde ve antrenör Remzi Ağamak'ın hakemliğinde yaz Kur'an kursları arası futbol turnuvası düzenlendiğini belirtti.



Sapmaz, "Bu yaz çocuklar memnun, veliler memnun. Tatilde, spor tesislerimiz çocuk sesleri ile şenleniyor, sporla dolup taşıyor. Gelecek nesillerimize sporda güven duygusunu kazandırmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi. (MEİ-EFE)