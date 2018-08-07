Kur’an Kursu öğrencilerine spor desteği
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Kur’an Kursu öğrencilerine spor desteği

    Kur’an Kursu öğrencilerine spor desteği

    ’nın Simav ilçesinde, müftülük tarafından tüm camilerde düzenlenen ’an Kursu'na katılan öğrencilere spor desteği sunuluyor.

    Gençlik Hizmetleri ve Spor İçe Müdürü Mustafa Sapmaz, kurs hocaları rehberliğinde ve antrenör Remzi Ağamak'ın hakemliğinde 'an kursları arası futbol turnuvası düzenlendiğini belirtti.


    Sapmaz, "Bu yaz çocuklar memnun, veliler memnun. Tatilde, spor tesislerimiz çocuk sesleri ile şenleniyor, sporla dolup taşıyor. Gelecek nesillerimize sporda güven duygusunu kazandırmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi. (MEİ-EFE)

    1. 7.8.2018 11:23
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