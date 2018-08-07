Kur’an Kursu öğrencilerine spor desteği
Kütahya’nın Simav ilçesinde, müftülük tarafından tüm camilerde düzenlenen Yaz Kur’an Kursu'na katılan öğrencilere spor desteği sunuluyor.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İçe Müdürü Mustafa Sapmaz, kurs hocaları rehberliğinde ve antrenör Remzi Ağamak'ın hakemliğinde yaz Kur'an kursları arası futbol turnuvası düzenlendiğini belirtti.
Sapmaz, "Bu yaz çocuklar memnun, veliler memnun. Tatilde, spor tesislerimiz çocuk sesleri ile şenleniyor, sporla dolup taşıyor. Gelecek nesillerimize sporda güven duygusunu kazandırmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi. (MEİ-EFE)
- 7.8.2018 11:23
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Phillip Cocu: Benfica'dan korkmuyoruz
Toplam 4
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TCelcius Korkudan ödünüz kopuyorda işinize gelmiyor itiraf etmek kimin ruhuyla sahada olacaksınız bilmem ama BENFİCA ruhunuzu düdükleyecek o garanti.
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Zargo Toure ısınıyor
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makber unal hoca kendını bıtırmek ıstemıyorsan basaksefır macından mustafa akbaşı kesersın..bu adam nasıl futbolcu oldu
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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile karşılaşıyor!
Toplam 3
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TARAFTAR 18 Takıma , sol bek, stoper, ve bir forvet alamaz isek yine verem bahçe olmaya devam edeceğiz, BAŞKANDAN RİCAMIZ BU İŞİ KISA SÜREDE ÇÖZMES,
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