Gençlerin hedefi Türkiye şampiyonluğu – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Gençlerin hedefi şampiyonluğu

    Gençlerin hedefi <a href="/index/turkiye?id=14b41a69-5b12-49c6-b6c5-32870ff30d0f" class="" rel="tag">Türkiye</a> şampiyonluğu

    Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su ’nde yüzmenin yanı sıra masa tenisi çalışmaları da sürüyor.

    Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını yürüten Masa Tenisi Takımı, Su 'ndeki antrenmanlarını sürdürüyor. Minik Kız-Erkek, Yıldız Kız-Erkek ve Genç Kız-Erkek olmak üzere 3 grup halinde, toplamda 61 sporcu, haftanın 3 günü Merkezi'ndeki masa tenisi salonunda çalışıyor.
    Çalışmalarından bahseden masa tenisi antrenörü Tunay Coşkun; "Çeşitli yaş gruplarında 2'şer saat olmak üzere haftada 3 gün çalışıyoruz. Toplamda 61 lisanslı sporcumuz var. Bu yıl genelinde düzenlenen il karmaları müsabakalarında erkek takımımız 6'ncısı oldu. 'de ise minik ve yıldız kategorilerinde birinci, ikinci ve üçüncülüğü genelde sporcularımız elde ediyor. Eylül'ün 15'inde yeni sezon başlayacak. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm sporcularıma başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
    Su 'nde takım arkadaşlarıyla çalışmalarını sürdüren genç sporcu Sıla Özburun; "5-6 yıldır masa tenisi oynuyorum. 'deki müsabakalarda ilk 3'e girebiliyoruz. Amacımız Türkiye'de başarılı olmak" dedi. Bir diğer sporcu Mert Uçar ise yaklaşık 1.5 yıldır Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü'nde olduğunu belirterek; "Kulüp ortamına çok alıştım. Amacımız eğlenerek başarı elde etmek. Başarılar zaten eğlenmeyi de getiriyor" ifadelerini kullandı.
    1. 7.8.2018 17:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gençlerin hedefi şampiyonluğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN