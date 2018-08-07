Gençlerin hedefi Türkiye şampiyonluğu
Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’nde yüzmenin yanı sıra masa tenisi çalışmaları da sürüyor.
Çalışmalarından bahseden masa tenisi antrenörü Tunay Coşkun; "Çeşitli yaş gruplarında 2'şer saat olmak üzere haftada 3 gün çalışıyoruz. Toplamda 61 lisanslı sporcumuz var. Bu yıl Türkiye genelinde düzenlenen il karmaları müsabakalarında erkek takımımız Türkiye 6'ncısı oldu. Eskişehir'de ise minik ve yıldız kategorilerinde birinci, ikinci ve üçüncülüğü genelde sporcularımız elde ediyor. Eylül'ün 15'inde yeni sezon başlayacak. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm sporcularıma başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
Su Sporları Merkezi'nde takım arkadaşlarıyla çalışmalarını sürdüren genç sporcu Sıla Özburun; "5-6 yıldır masa tenisi oynuyorum. Eskişehir'deki müsabakalarda ilk 3'e girebiliyoruz. Amacımız Türkiye'de başarılı olmak" dedi. Bir diğer sporcu Mert Uçar ise yaklaşık 1.5 yıldır Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü'nde olduğunu belirterek; "Kulüp ortamına çok alıştım. Amacımız eğlenerek başarı elde etmek. Başarılar zaten eğlenmeyi de getiriyor" ifadelerini kullandı.
- 7.8.2018 17:14
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Seyit Mehmet Özkan'dan Fikret Orman'a ziyaret
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ADANALI Alt yapıya ya Altınordunun alt yapı antrenörünü getir ya da Ajax dan antrenör getir Fikret Başkan.
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G.Saray'dan radikal karar! Bafetimbi Gomis satılıyor!
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adını bile yazamamışşsın ya gomis gomis
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Cüneyt Çakır: Sorumluluk benim!
Toplam 26
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cyanide Rodrigezin ayakları birbirine dolanıyor, pozisyonda faul bile yok. Bülent Yıldırım sarı kart yanlış derken faul kararı yanlış demiştir.
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