Sakarya Büyükşehir kano takımı Türkiye Şampiyonu
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Büyükşehir kano takımı Şampiyonu

    Sakarya Büyükşehir kano takımı Türkiye Şampiyonu

    Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kano Takımı, Eskişehir’de düzenlenen Durgunsu Kano Şampiyonasına katıldı.

    Büyükşehir Belediyesi, ve kategorilerinde Şampiyonluğu kazandı.


    Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kano Takımı, Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonasına katıldı. Türkiye Kano Federasyonu 2018 yılı faaliyet takviminde yer alan ve üç gün süren şampiyonaya 15 şehirden 27 takım 281 sporcu katıldı.

    Eskişehir'in Sarı Sungur Gölet'inde gerçekleşen şampiyonada Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, toplamda 14 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak takım sıralamalarında genç erkekler ve büyük erkekler kategorilerinde Türkiye Şampiyonluğu kazandı.

    Bu sonuçla 2018 yılında Türkiye Kupası ve Türkiye Şampiyonası yarışlarında hem gençler hem de büyükler kategorisinde iki kez üst üste şampiyon olan Büyükşehir Spor Kulübü kano tarihinde bir ilki gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı.

    1. 6.8.2018 14:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sakarya Büyükşehir kano takımı Türkiye Şampiyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN