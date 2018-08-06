Fatsa'nın milli gururları
Ordu Fatsalı iki sporcu Sevda Berra Karip ve Gökdeniz Bekyürek, U13 Softbol Milli Takımı'nın 15-18 Ağustos tarihleri arasında İtalya’nın Collecchio kentinde yapılacak olan "7. Avrupa Massimo Romeo Gençlik Kupa Şampiyonası"na katılacak kadrosuna seçildiler.
- 6.8.2018 13:54
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Galatasaray'ı penaltılarda yenen Akhisarspor TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu - GENİŞ ÖZET İZLE | GOLLER İZLE
Toplam 16
Yorum
Düsseldorf'lu Akhisar, ZT Kupasını Fb’den, süperide Gs’den aldı. Başarıları yadsınamaz ! Ama, dün akşam KIZARMAYAN Dany, C.Çkr’ın ayıbıydı !
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 10
Yorum
Anti-nihat Paralar bitti galiba .. Beşiktaş forması iki beden büyük geldi sana
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"Trabzonspor, umut verdi"
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Valla hiç de öyle umut vermedi açıkcası.Sağa sola pas yapmaktan başka bie izlemedik.Takım oynuyor ama taktik yok bam bam bam.Hep böyle olmaz
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