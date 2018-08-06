Fatsa'nın milli gururları
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Fatsa'nın milli gururları

    Fatsa'nın milli gururları

    Fatsalı iki sporcu Sevda Berra Karip ve Gökdeniz Bekyürek, U13 Softbol Milli Takımı'nın 15-18 Ağustos tarihleri arasında ’nın Collecchio kentinde yapılacak olan "7. Kupa Şampiyonası"na katılacak kadrosuna seçildiler.

    Lisanslı ve sporcu yetiştirdiklerini ifade eden Fatsa Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek, "Milli takıma seçilerek başarı gösteren sporcularımızı tebrik ediyorum. Gerçekten antrenörlerimizle birlikte sporcularımızı yetiştirmeye devam ediyoruz. Başarılı çalışmalara imza atıyoruz ve birçok sporcumuzu milli takımlara farklı alanlarda veriyoruz. Fatsa ilçemiz bu anlamda başarılı bir ilçe. Sporcularımıza '7. Kupası'nda başarılar diliyorum" diye konuştu.
    1. 6.8.2018 13:54
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