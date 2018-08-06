Durmak yok yola devam – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Durmak yok yola devam

    Durmak yok yola devam

    Adını tüm dünyaya duyuran , en büyük hayalini açıkladı, “Olimpiyatta da altın kanacağım” ifadesini kullandı.

    Son dönemde elde ettiği başarılarla adını tüm dünyaya duyuran milli okçu Mete Gazoz, yeni hedefini açıkladı. Bu yıl 'nda zirveye çıktıktan sonra önceki gün de Avrupa 'sinde altın madalya kazanan 19 yaşındaki sporcu, yeni zaferler için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Sahne aldığı tüm turnuvalarda şampiyonluk için mücadele ettiğini belirten Mete, şunları söyledi:

    VARSA YOKSA 2020
    "Her sporcu gibi benim de hayallerim var. Bunlar çalışarak ve sabırla elde edilecek durumlar. Daha önce de söylediğim gibi benim en büyük hedefim 'nda da Türk Bayrağı'nı göndere çekmek. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bu hayalime ulaşmak istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım. Bu süreçte de katılacağım tüm organizasyonlarda neler yapabileceğimi göstereceğim."
    1. 6.8.2018
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