Durmak yok yola devam
Adını tüm dünyaya duyuran Mete Gazoz, en büyük hayalini açıkladı, “Olimpiyatta da altın kanacağım” ifadesini kullandı.
VARSA YOKSA 2020
"Her sporcu gibi benim de hayallerim var. Bunlar çalışarak ve sabırla elde edilecek durumlar. Daha önce de söylediğim gibi benim en büyük hedefim Olimpiyat Oyunları'nda da Türk Bayrağı'nı göndere çekmek. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bu hayalime ulaşmak istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım. Bu süreçte de katılacağım tüm organizasyonlarda neler yapabileceğimi göstereceğim."
- 6.8.2018
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Fenerbahçe’ye Belaruslu hakem
Toplam 1
Yorum
Tufan İnşallah BATE Borisov taraftarı değildir :))
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Durumu netleşecek
Toplam 1
Yorum
Ahmet Güneş Başakşehir maçında uğurcan oynamalı.
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Ünal Karaman: "1. hafta hazır değilseniz cezayı keserler”
Toplam 3
Yorum
hakan dün maçtaydım.Sosanın bu takımda yeri yok ona yer açmak için Abdülkadire yazık oluyor.Kenarda kayboldu.Bence Hugo da gitmeli.Gençlere yazık
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