Altın avcısı – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    Altın avcısı

    Altın avcısı

    19 yaşındaki milli okçumuz , Avrupa ’sinde yine altın madalyaya uzandı. Makaralı kadın ve karışık takım da altın aldı.

    Okçulukta Bulgaristan'da yapılan Avrupa Grand Prix'sini 3 altın, 2 gümüş ve 1 ile tamamladı. Türk okçuluğunda adından sık sık söz ettiren Mete Gazoz dün yine kazandı. Gazoz, finalde Moldovalı Dan Olaru'yu 6-0 yendi. Gazoz ve Gülnaz Çoşkun'dan oluşan klasik yay karışık takımı ise Rusya'ya yenilip gümüş aldı.

    TOPLAM 6 MADALYA
    , Gizem Elmaağaçlı ve 'den oluşan Kadın Takımı, finalde Estonya'yı 227-225, ve Demir Elmaağaçlı'dan kurulu Karışık Takımı da aynı ülkeyi 155-153 yenip kazandı. Makaralı Yay Erkek Takımı gümüş ve Ayşe Bera Süzer elde etti.
    1. 5.8.2018
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