Altın avcısı
19 yaşındaki milli okçumuz Mete Gazoz, Avrupa Grand Prix’sinde yine altın madalyaya uzandı. Makaralı kadın ve karışık takım da altın aldı.
TOPLAM 6 MADALYA
Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve Ayşe Bera Süzer'den oluşan Makaralı Yay Kadın Takımı, finalde Estonya'yı 227-225, Yeşim Bostan ve Demir Elmaağaçlı'dan kurulu Makaralı Yay Karışık Takımı da aynı ülkeyi 155-153 yenip altın madalya kazandı. Makaralı Yay Erkek Takımı gümüş ve Ayşe Bera Süzer bronz madalya elde etti.
- 5.8.2018
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Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
Yorum
ASIMIN NESLİ ADAMSINIZ!
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Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
Yorum
Süleaman Gündogan yakisir, bu vatan bizim.
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Serdar Gürler, Huesca ile anlaştı
Toplam 3
Yorum
Bence Istanbul Takimlar istiyor kapiyi 10 Milyon € dan aciyorlar sonra 3 Milyon € Ispanya Gidiyor
Altın avcısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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