Yağız Avcı sezonun üçüncü zaferi için parkura çıkıyor
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    sezonun üçüncü zaferi için parkura çıkıyor

    <a href="/index/yagiz-avci?id=20d214c2-e816-4787-ab41-6bbeaa43249b" class="" rel="tag">Yağız Avcı</a> sezonun üçüncü zaferi için parkura çıkıyor

    Ralli Şampiyonası’nın dördüncü ayağı Bursa’da düzenlenecek. Bu sezon yapılan üç yarışın ikisinde birinci olan sporcusu , bugün açılışı gerçekleşecek Yeşil ’ni de kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

    Ford Motorsport takımı adına parkura çıkacak Avcı, 52.5 puanla en yakın rakibinin yaklaşık 6 puan önünde yer alıyor.

    'nin en köklü spor organizasyonlarından biri Türkiye Ralli Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. 2 haftalık bir aranın ardından pilotlar, bu kez Yeşil 'nde parkura çıkacak.
    Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından Atış Yapı ana sponsorluğunda bu yıl 43. kez düzenlenecek rallide genel klasman lideri sporcusu birincilik arayacak. 5 kez Türkiye Şampiyonluğu yaşadığı kariyerine bir kupa daha eklemek isteyen Avcı, Ford Motorsport Türkiye takımıyla bu sezonki üçüncü galibiyetini almak için çabalayacak. Daha önce Rally Phrygia ve Ege Rallisi'nde mutlu sona ulaşan Avcı, Ford Fiesta R5 ile yarışacak. Rallisi'nde daha önce 5 kez gülen taraf olan Avcı, en son galibiyetini ise 2015 yılında almıştı.

    Parkurun toplam uzunluğu 464 km


    Sezonun en dikkat çekici asfalt etabı olarak gösterilen Yeşil , 3 Ağustos Cuma günü (bugün) saat 20:00'de Kılıç Kalkan ve Folklör Derneği gösterileri eşliğinde Nilüfer Halk Evi önünden başlayacak.
    Toplam uzunluğu 464.12 km olan parkurda birincilik arayacak pilotlar ilk güne de Cumartesi günü saat 11:00den itibaren Timsah Arena'da yer alan servis alanında start verecek. 5 Ağustos Pazar sabahı 09:00'dan itibaren yeniden direksiyon başına geçecek olan ekipler ALOFT Bursa Hotel önündeki finiş podyumunda organizasyonu tamamlayacak.

    1. 3.8.2018 15:44
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