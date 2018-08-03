Okçulukta Gülnaz ve Mete'den gençler dünya rekoru
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Okçulukta Gülnaz ve Mete'den gençler dünya rekoru

    Okçulukta Gülnaz ve Mete'den gençler dünya rekoru

    Milli okçular ve , makaralı yay kategorisinde gençler karışık takım dünya rekorunu kırdı.

    Milli okçular ve , makaralı yay kategorisinde gençler karışık takım dünya rekorunu kırdı.

    Türkiye Okçuluk Federasyonundan (TOF) yapılan açıklamaya göre, 'da süren Avrupa müsabakalarında Mete ve Gülnaz, 1333 puana ulaşarak yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

    Bu alanda bir önceki rekor, 1307 puanla ve Yasemin Ecem Anagöz ikilisine aitti.

    Klasik yay kadın takımından bronz madalya

    Başkent Sofya'daki Avrupa müsabakalarında, klasik yay kadın takımı kazandı.

    Yasemin Ecem Anagöz, ve Aybüke Aktuna'dan oluşan milli takım, üçüncülük maçında Belarus'u 6-2 mağlup ederek bronz madalyaya ulaştı.

    2 Türk takımı finalde

    Organizasyonda mücadele eden makaralı yay erkek ve kadın takımları finale yükseldi.

    Evren Çağıran, Samet Can Yakalı ve Demir Elmaağaçlı'dan oluşan makaralı yay erkek takımı, yarı finalde 'yı 234-229'luk skorla geçerek, finalde 'nın rakibi oldu.

    Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve Ayşe Bera Süzer'den oluşan makaralı yay kadın takımı ise yarı finalde 'yı 235-223 mağlup ederek, Estonya ile final maçına çıkmaya hak kazandı.

    1. 3.8.2018 13:26
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