Okçulukta Gülnaz ve Mete'den gençler dünya rekoru
Milli okçular Gülnaz Büşranur Çoşkun ve Mete Gazoz, makaralı yay kategorisinde gençler karışık takım dünya rekorunu kırdı.
Milli okçular Gülnaz Büşranur Çoşkun ve Mete Gazoz, makaralı yay kategorisinde gençler karışık takım dünya rekorunu kırdı.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan (TOF) yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'da süren Avrupa Grand Prix müsabakalarında Mete ve Gülnaz, 1333 puana ulaşarak yeni dünya rekorunun sahibi oldu.
Bu alanda bir önceki rekor, 1307 puanla Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz ikilisine aitti.
Klasik yay kadın takımından bronz madalya
Başkent Sofya'daki Avrupa Grand Prix müsabakalarında, klasik yay kadın takımı bronz madalya kazandı.
Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Çoşkun ve Aybüke Aktuna'dan oluşan milli takım, üçüncülük maçında Belarus'u 6-2 mağlup ederek bronz madalyaya ulaştı.
2 Türk takımı finalde
Organizasyonda mücadele eden makaralı yay erkek ve kadın takımları finale yükseldi.
Evren Çağıran, Samet Can Yakalı ve Demir Elmaağaçlı'dan oluşan makaralı yay erkek takımı, yarı finalde Rusya'yı 234-229'luk skorla geçerek, finalde İtalya'nın rakibi oldu.
Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve Ayşe Bera Süzer'den oluşan makaralı yay kadın takımı ise yarı finalde Ukrayna'yı 235-223 mağlup ederek, Estonya ile final maçına çıkmaya hak kazandı.
- 3.8.2018 13:26
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