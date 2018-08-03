Küçük Kaan, Başkan Demirağ’ı ziyaret etti
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Küçük Kaan, Başkan Demirağ’ı ziyaret etti

    Küçük Kaan, Başkan Demirağ’ı ziyaret etti

    2018 Troia Yılı Uluslararası Karate Turnuvası'nda dereceye giren 4. sınıf öğrencisi , kazandığı kupa ile birlikte Başkan Demirağ’ı makamında ziyaret ederek, katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

    27-29 Temmuz tarihleri arasında Çanakkale Hasan Mevzuf Spor Salonunda yapılan 2018 Troia Yılı Uluslararası Karate Turnuvasında dereceye giren öğrencisi , antrenörü ile birlikte Belediye Başkanı 'ı makamında ziyaret ederek katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.
    Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da minik karateci Kaan Yüksel'i başarısından dolayı kutlarken, "Çocuklarımıza katkı ve desteklerimiz artarak her zaman devam edecektir. Kaan'ı ve antrenörü Kudret Yüksel'i başarılarından dolayı tekrar kutlar ve devamını dilerim" dedi.
    1. 3.8.2018 15:58
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