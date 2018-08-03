Küçük Kaan, Başkan Demirağ’ı ziyaret etti
2018 Troia Yılı Uluslararası Karate Turnuvası'nda dereceye giren Foça Reha Midilli İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Kaan Yüksel, kazandığı kupa ile birlikte Başkan Demirağ’ı makamında ziyaret ederek, katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.
27-29 Temmuz tarihleri arasında Çanakkale Hasan Mevzuf Spor Salonunda yapılan 2018 Troia Yılı Uluslararası Karate Turnuvasında dereceye giren Foça Reha Midilli İlkokulu öğrencisi Kaan Yüksel, antrenörü Kudret Yüksel ile birlikte Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'ı makamında ziyaret ederek katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da minik karateci Kaan Yüksel'i başarısından dolayı kutlarken, "Çocuklarımıza katkı ve desteklerimiz artarak her zaman devam edecektir. Kaan'ı ve antrenörü Kudret Yüksel'i başarılarından dolayı tekrar kutlar ve devamını dilerim" dedi.
Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da minik karateci Kaan Yüksel'i başarısından dolayı kutlarken, "Çocuklarımıza katkı ve desteklerimiz artarak her zaman devam edecektir. Kaan'ı ve antrenörü Kudret Yüksel'i başarılarından dolayı tekrar kutlar ve devamını dilerim" dedi.
- 3.8.2018 15:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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Fenerbahçe Benfica'yı elerse hangi takımla eşleşecek
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5323417160 eleyebilirse tabe :D
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Barcelona Yunus Akgün için geliyor!
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5323417160 yollarini sasirmislardir :D
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