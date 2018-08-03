Çolakbayrakdar, "Yeni yetenekleri spora kazandırmaya devam edeceğiz"

Bu çerçevede Kayabaşı Tesisi'nde eğitim gören minik sporcularla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, "Belediye olarak yeni yetenekleri spora kazandırmaya, spora destek olmaya her zaman devam edeceğiz" dedi.



Spor alanında her branşta sporculara destek veren Başkan Çolakbayrakdar, Kayabaşı Tesisi'nde eğitim gören sporcuları ziyaret ederek, onların hal ve hatırını sordu. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, minik sporcularla keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Tesiste verilen eğitimler hakkında da bilgi alan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteklerini sürdüreceklerini belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, "Çocuklara yönelik açılan kurslarımız, meyvesini vermeye başladı. Verdiğimiz eğitimler; çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişmesine katkı sağlıyor. Belediye olarak yeni yetenekleri spora kazandırmaya, spora destek olmaya her zaman devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Minik sporcular ise Kocasinan Belediyesi'nin spora verdiği önemden ve yaptığı hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.