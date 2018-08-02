Mete Gazoz finale yükseldi – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    finale yükseldi

    Mete Gazoz finale yükseldi

    'da düzenlenen Avrupa 'sinde milli okçu , klasik yay erkekler yarı finalinde 'yi yenerek adını finale yazdırdı. Milli okçu, finalde ile karşılaşacak

    Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'ın başkenti Sofya'da düzenlenen organizasyonda , klasik yay erkekler yarı finalinde 'yi 7-1 yenerek adını finale yazdırdı.

    Sıralama atışlarında gençler Avrupa rekoru kıran 19 yaşındaki Mete, finalde ile eşleşti.

    Makaralı yay kadınlarda yarışan milli sporcu ise yarı finalde Estonyalı Lisell Jaatma'ya 144-142 mağlup oldu. Milli sporcu, Hırvat Amanda Mlinaric ile bronz madalya mücadelesi verecek.

    Milli okçular Mete Gazoz ve Ayşe Bera Süzer, madalya müsabakalarına 4 Ağustos Cumartesi günü çıkacak.

    1. 3.8.2018 00:07
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