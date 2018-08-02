Avrupa rekoru! – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Avrupa rekoru!

    Avrupa rekoru!

    19 yaşındaki milli okçu , Avrupa ’sinin sıralama atışlarında 70 metrelik atışlar sonucu 686 puan toplayarak rekor kırdı.

    Milli okçu , Avrupa Grand Prix'sinin sıralama atışlarında Avrupa rekoru kırdı ve göğsümüzü kabarttı. Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen organizasyonda erkekler klasik yay kategorisinde mücadele eden Mete Gazoz, sıralama atışlarında zirvede yer aldı.

    ALTIN KAZANMIŞTI
    70 metrelik atışlar sonucu 686 puan toplayan Mete, aynı zamanda Avrupa rekorunu kırmayı başardı. Son dönemdeki performansıyla dikkati çeken 19 yaşındaki milli sporcu, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan Okçuluk 4. ayak yarışmaları da kazanmıştı. 1999 doğumlu Gazoz, başarılarını sürdürüyor.

    OLİMPİYATTA FAVORİ GÖSTERİLİYOR
    otoriteler tarafından 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda özellikle karışık çiftlerde partneri Ecem Anagöz ile birlikte altın madalyanın favorisi olarak gösteriliyor.
    1. 2.8.2018
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