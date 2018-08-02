Avrupa rekoru!
19 yaşındaki milli okçu Mete Gazoz, Avrupa Grand Prix’sinin sıralama atışlarında 70 metrelik atışlar sonucu 686 puan toplayarak rekor kırdı.
ALTIN KAZANMIŞTI
70 metrelik atışlar sonucu 686 puan toplayan Mete, aynı zamanda Avrupa rekorunu kırmayı başardı. Son dönemdeki performansıyla dikkati çeken 19 yaşındaki milli sporcu, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmaları da altın madalya kazanmıştı. 1999 doğumlu Gazoz, başarılarını sürdürüyor.
OLİMPİYATTA FAVORİ GÖSTERİLİYOR
Mete Gazoz otoriteler tarafından 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda özellikle karışık çiftlerde partneri Ecem Anagöz ile birlikte altın madalyanın favorisi olarak gösteriliyor.
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