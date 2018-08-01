Turgutlulu kadınlar zumba ve plates ile sağlıklı yaşıyor
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Turgutlulu kadınlar zumba ve plates ile sağlıklı yaşıyor

    Turgutlulu kadınlar zumba ve plates ile sağlıklı yaşıyor

    , bayanların yoğun bir talep gösterdiği Zumba, Pilates ve Aerobik Kurslarını tüm hızıyla devam ediyor.

    sağlıklı yaşam için sporun önemini daha da iyi anlatmak için düzenlediği kurslar ilgi görüyor. Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan zumba, pilates ve tüm hızıyla devam ediyor. Kursların Nurgül Fidan Kapalı Yüzme Havuzu ve ki yeni yerlerinde devam ettiğini belirten Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül, "Turgutlu Belediyesi olarak düzenlediğimiz zumba, pilates ve aerobik kurslarımız devam ediyor. Ergenekon Mahallesinde bulunan Nurgül Fidan Kapalı Yüzme Havuzu ve bayanlarımız eğitmenlerimiz eşliğinde hem sağlıklı yaşamayı öğreniyorlar hem de keyifle spor yapıyorlar. Çok kısa bir zaman içerisinde de aqua zumba kursumuzda başlayacaktır. Kurslarımıza kayıtlarımız devam ediyor. Kursa katılmak isteyen bayanlarımız Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat etmeleri yeterli olacaktır" dedi.
    1. 1.8.2018 16:37
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