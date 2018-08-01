Hisarcık’a Sosyal ve Spor Tesisler
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hisarcık halkına çok amaçlı modern sosyal ve spor tesisi kazandırdıklarını söyledi.
Bu çok amaçlı tesisinin Hisarcık Halkının sosyal yaşamına renk katacağını ve mahallenin bir bakıma toplanma ve sohbet merkezi olacağını belirten Başkan Büyükkılıç, Hisarcık Halkının özellikle gençlerin bu tesisinde yapılacak etkinliklere hazır olmalarını istedi.
Erciyes Kayak ve kış Sporların adeta kapısı olan ve bir bakıma vizyonu olan Hisarcık Mahallesinin turistler için son derece önemli olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:
"Melikgazi Belediyesi olarak Hisarcık Bölgesine çok amaçlı ve büyük ölçekli sosyal ve spor tesisi inşa ettik. Düzenlenen tören ile hizmete açacağız. Bu tesis soysal ve spor merkezi olmaktan çok bu bölgenin yaşam alanı olacaktır. Çünkü bu tesis ile mahalle halkının sosyal yaşamı renklenecek, çeşitlenecek ve herkesin etkinlik yapmasına imkan tanınacaktır. Spor tesisi oturum alanı 160 m2 olup iki katlıdır. Tesisin bulunduğu alanda ayrıca FİFA belgeli sentetik çim saha bulunmaktadır. Yürüyüş ve koşu alanları yapılmıştır. Tesisin yanında bulunan eski bina da yeniden onarılarak tesis ile bütünleştirilmiştir. Hisarcık halkına hayırlı olsun."
- 1.8.2018 09:22
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ramço adamsın be Q7 SENİ KOVMAK MUMKUNMU AMA FUTBOL BU HERŞEY OLUR
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Yasa dışı bahise ağır darbe
Toplam 2
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KFY BÜTÜN MAÇLARI TEK MAÇ YAPSINLAR - İSTEDİKLERİ ORANI AÇSINLAR. AMA BU MBS SAÇMALIĞININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ. 3. DÜNYA ÜLKESİMİYİZ BİZ.
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