Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda yoğun ilgi gören Bozüyük Belediyesi yaz spor okulları kapsamında başlayan yaz etkinliklerinde çocukların sosyalleşerek, yaşıtları ile kaynaşmaları ve geleceğin profesyonel sporcuları olmaları için güzel bir başlangıç yapmaları hedeflenirken, yaz tatilinde eğlenerek öğrenmeleri amaçlanıyor. Alanlarında her biri uzman olan 22 antrenör eşliğinde; badminton, basketbol, cimnastik, güreş, judo, karate, latin dansları, masa tenisi, taekwondo, kort tenisi, voleybol ve yüzme branşı olmak üzere toplam 12 branşta 3049 öğrenci spor eğitimi alıyor.

Bozüyük Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak düzenlenen ve 2004 ve 2014 yılları arası doğumlu öğrencilerin devam ettiği kurslarda öğrenciler yaz boyunca spor eğitimi almanın yanı sıra tatillerini en iyi şekilde değerlendiriyor olmanın da mutluluğunu yaşıyor.