Tavşanlı'da Yaz Okulları'na ilgi
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki yaz okulları ilgi görüyor.
Kursların ilk bölümü 17 Ağustos itibariyle tamamlanacak. Şu ana kadar Futbola 65, basketbola 22, jimnastik alanında 15, yüzme branşında 40, bayan futsal 16, toplamda 158 öğrenci kayıt oldu.
Okulların açılmasıyla tekrar derslerin başlayacağını söyleyen Kulüp Başkanı Ahmet Göktürk, "Okulların açılmasıyla derslerimiz başlayacak olup yıl boyunca kurslarımız devam edecektir. Spor Okulları bazında açılan bu sayıda ki branş ile şuan il bazında tek spor kulübü olarak Akıncılarspor vardır. Burada ki ana amacımız geleceğimiz olan çocuklarımızın gelecek nesillere daha sosyal bir şekilde yetişmelerini sağlamak olacaktır. Çocuklarımızı evde tablet, bilgisayar oyunlarının başından kaldırarak a sosyal olarak yetişmelerinin önüne geçmek istiyoruz. Ayrıca misyonumuz gereğince çocuklarımıza Akıncılar ruhunu katarak inançlı, ahlaklı, zeki ve çevik çocuklar olarak yetiştirmek olacaktır" dedi. (Tİ - EFE)
- 27.7.2018 12:01
-
Dirar parayı reddetti
Toplam 6
Yorum
Abdel sen onu Van Persie ile mi karıştırdın ? imkanı ne verdeyse adam mücadele etti, ne zaman yattı?
-
Lens nihayet kendine geldi
Toplam 5
Yorum
Hadi Lens Lens kendine geldi sözünün anlamı şu demek ki Beşiktaş Santrafor almayacak
-
Fikret Orman'ı transfere bu sözler ikna etti: "Alalım, 15'e satarız"
Toplam 2
Yorum
Beşiktaş şaşırdı Beşiktaş Halde dükkan açmış kesmece Futbolcu satıyor Gel gel sende satan alma alan alır
Tavşanlı'da Yaz Okulları'na ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.