Ralli heyecanı Finlandiya’da devam ediyor
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Ralli heyecanı Finlandiya’da devam ediyor

    Ralli heyecanı Finlandiya’da devam ediyor

    Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan ’nda heyecan 1 buçuk aylık bir aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor.

    Bu hafta sonu Finlandiya'da gerçekleştirilecek sezonun sekizinci yarışı öncesi pilotlar genel klasmanında ilk iki sırada sporcuları ve son 5 yılın şampiyonu yer alıyor.
    Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan 'nın sekizinci ayağı, bu hafta sonu Finlandiya'da gerçekleştirilecek. Birbirinden hızlı ve cesur pilotlar, dört günde 23 etap üzerinden 1427 kilometre yol katedecek. Şu ana kadar düzenlenen yedi yarışta genel klasmanda 149 puanla lider durumda bulunan Red Bull sporcusu Thierry Neuville, , Portekiz ve Sardunya'da zafere ulaştı.
    Son 5 yılın dünya şampiyonu bir başka Red Bull sporcusu Sebastien Ogier de , ve Korsika'yı kazandı. Arjantin'de kazanan ise Ott Tanak olmuştu. Finlandiya Rallisi öncesi lider Neuville'i, 27 puan geriden Ogier ve 77 puanlı Tanak takip ediyor.

    Marmaris'e iki yarış kaldı


    Dünya Ralli Şampiyonası'nın heyecanı bu sene 'de de yaşanacak. Dünyanın en iyi ralli pilotları, 7 yıllık bir aranın ardından Türkiye'ye dönecek. Finlandiya ve 'daki yarışların ardından , 13 - 16 Eylül tarihleri arasında bu büyük organizasyona ev sahipliği yapacak.

    1. 27.7.2018 12:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ralli heyecanı Finlandiya’da devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN