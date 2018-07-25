Dünyanın karate ustaları Denizli'ye gelecek
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Dünyanın karate ustaları 'ye gelecek

    Dünyanın karate ustaları Denizli'ye gelecek

    'de bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 2-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

    Turnuvaya dünya ve Avrupa şampiyonu olan ünlü karateciler ve 10 ülkeden 1000'e yakın sporcu katılacak. Organizasyonu düzenleyen antrenör Zekai Doruk, turnuvaya Türk karatesinin efsanesi haline gelen, 'nin ilk dünya şampiyonu olan Haldun Alagaş'ın ismini verdiklerini belirterek, "Haldun Alağaş, yurt dışında ülkemizin karatedeki spor elçisidir. Dünyada çok sayıda ülkede seminerler verip karatenin ilerlemesi için çaba sarf etmiştir. Sporcumuzun adına karate turnuvası olsun istedik. Bundan sonra her yıl düzenli olarak 'nı gerçekleştireceğiz" dedi.


    Dünya, Avrupa ve Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin ilk şampiyonu olan Haldun Alagaş, turnuvaya adının verilmesinden büyük onur duyduğunu söyledi. Alagaş, organizasyona , ve Türkiye'nin Karate Federasyon başkanları ile 5 kez dünya, 12 kez Avrupa şampiyonu olan Raphael Aghayev'in de geleceğini ifade etti.

    1. 25.7.2018 12:55
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