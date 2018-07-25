Dünyanın karate ustaları Denizli'ye gelecek
Denizli'de bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Haldun Alagaş Karate Turnuvası 2-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Turnuvaya dünya ve Avrupa şampiyonu olan ünlü karateciler ve 10 ülkeden 1000'e yakın sporcu katılacak. Organizasyonu düzenleyen antrenör Zekai Doruk, turnuvaya Türk karatesinin efsanesi haline gelen, Türkiye'nin ilk dünya şampiyonu olan Haldun Alagaş'ın ismini verdiklerini belirterek, "Haldun Alağaş, yurt dışında ülkemizin karatedeki spor elçisidir. Dünyada çok sayıda ülkede seminerler verip karatenin ilerlemesi için çaba sarf etmiştir. Sporcumuzun adına karate turnuvası olsun istedik. Bundan sonra her yıl düzenli olarak Uluslararası Haldun Alagaş Karate Turnuvası'nı gerçekleştireceğiz" dedi.
Dünya, Avrupa ve Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin ilk şampiyonu olan Haldun Alagaş, turnuvaya adının verilmesinden büyük onur duyduğunu söyledi. Alagaş, organizasyona Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'nin Karate Federasyon başkanları ile 5 kez dünya, 12 kez Avrupa şampiyonu olan Raphael Aghayev'in de geleceğini ifade etti.
- 25.7.2018 12:55
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
para para para 2023 e kadar paralar temlikli yazık oldu fbye şampiyon olamazlarsa 2023 e kadar kötü senaryolar görünmeye başlar avrupadan meni saymıyorum
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Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden
Toplam 16
Yorum
Fb Beğenmeyenler olabilir kusura bakmayın onuda bu duruma getiren aziz efendidir kulübe 30 verdi 620 gitti har vurup harman savurdular
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
Fenerbahçe Azizi koruyanlar size diyorum laf cambazlığı yapmayın bu borç yalansa çıkıp tv lerde açıklasın yoksa bu borcu kendisiyle beraber siz ödeyin
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