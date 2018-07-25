Dostum'dan milli takıma
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Dostum'dan milli takıma

    Dostum'dan milli takıma

    bünyesinde çalışmalarına devam eden Dostum’un minik spor tırmanışçıları milli takıma seçildi.

    Kısa zamanda önemli başarılara imza atan kulübü bünyesindeki Dostum'un minik spor tırmanışçılarından minik A kategorisinde Akif Eray Koyu ile minik B kategorisinde Egemen Sevimli milli takıma seçildiler. Milli takıma seçilme başarısı gösteren iki sporcu 5 Ağustosta Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde başlayacak kampına katılarak olimpik kadrosuyla yurt dışı yarışmalarında 'yi temsil edecek.
    bünyesindeki Dostum Spor tırmanış branşındaki sporcuların milli takıma seçilmesi hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, minik sporcuların İnegöl'ün göğsünü kabarttığını söyledi. Spor tırmanış sporunun İnegöl'de Belediyespor bünyesinde kısa süre içerisinde önemli başarılara imza attığını belirten Başkan Taban, "İnegöl Belediyesi olarak 'de bir ilki gerçekleştirip salon içi spor tırmanış duvarı yaptık. Burada ücretsiz olarak çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Görüyoruz ki verilen bu eğitimler meyvelerini vermeye başladı. Özellikle yıl içerisinde 'da, ve 'da gerçekleşen yarışmalarda minik spor tırmanışçılarımız önemli başarılara imza atmışlardı. Ayrıca 'da yapılan milli takım seçmelerinde sporcularımız ilk 10'a girme başarısı gösterirken, ayrıca 'daki milli takım kampında da yer almışlardı" şeklinde konuştu.

    1. 25.7.2018 12:39
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