Divapan Türkiye Şampiyonu oldu
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Divapan Türkiye Şampiyonu oldu

    Divapan Türkiye Şampiyonu oldu

    takımı 16. Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda finalinde 'u yenerek şampiyonluğa adını yazdırdı.

    Kurumlar arası masa tenisi Türkiye Şampiyonasında 'yi temsil eden Takımı büyük bir başarı göstererek Türkiye birincisi oldu. 16. Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda finalde 'u yenerek adını şampiyonluğa yazdırdı.
    Divapan Genel Müdürü aynı zamandan Divapanspor Kulüp Başkanı Hakan Zengin, şampiyonluk ile ilgili olarak yaptığı açıklamada "Şampiyon olan Divapan masa tenisi takımımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi.

    Divapan Avrupa kupalarında mücadele edecek


    Geçtiğimiz yıl Birinci Lig şampiyonu olarak 'e yükselen Divapanspor Masa Tenisi takımı bu yıl Süper Lig'de müthiş bir başarı göstererek ilk 8'e kalmış ve play-off'a yükseldi. Bu vesileyle Divapanspor, Türkiye'yi Avrupa kupası ETTU cup'da temsil etmeye hak kazanmıştı.

    1. 25.7.2018 13:53
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