Divapan Türkiye Şampiyonu oldu
Divapan Masa Tenisi takımı 16. Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda finalinde Türk Telekom'u yenerek şampiyonluğa adını yazdırdı.
Kurumlar arası masa tenisi Türkiye Şampiyonasında Düzce'yi temsil eden Divapan Masa Tenisi Takımı büyük bir başarı göstererek Türkiye birincisi oldu. 16. Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda finalde Türk Telekom'u yenerek adını şampiyonluğa yazdırdı.
Divapan Genel Müdürü aynı zamandan Divapanspor Kulüp Başkanı Hakan Zengin, şampiyonluk ile ilgili olarak yaptığı açıklamada "Şampiyon olan Divapan masa tenisi takımımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi.
Divapan Avrupa kupalarında mücadele edecek
Geçtiğimiz yıl Birinci Lig şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselen Divapanspor Masa Tenisi takımı bu yıl Süper Lig'de müthiş bir başarı göstererek ilk 8'e kalmış ve play-off'a yükseldi. Bu vesileyle Divapanspor, Türkiye'yi Avrupa kupası ETTU cup'da temsil etmeye hak kazanmıştı.
- 25.7.2018 13:53
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
para para para 2023 e kadar paralar temlikli yazık oldu fbye şampiyon olamazlarsa 2023 e kadar kötü senaryolar görünmeye başlar avrupadan meni saymıyorum
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Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden
Toplam 16
Yorum
Fb Beğenmeyenler olabilir kusura bakmayın onuda bu duruma getiren aziz efendidir kulübe 30 verdi 620 gitti har vurup harman savurdular
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
Fenerbahçe Azizi koruyanlar size diyorum laf cambazlığı yapmayın bu borç yalansa çıkıp tv lerde açıklasın yoksa bu borcu kendisiyle beraber siz ödeyin
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