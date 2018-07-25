Bu projeyle sanal dünyadan özümüze döndük

Çocuklarının ekranlar başında geçirdiği süreleri en aza indirmek amacıyla aktivite arayışı içerisine giren öğrenci velilerinin vazgeçilmez adresi haline gelen proje çalışmaları, miniklerin güvenilir bir ortamda akranlarıyla birlikte kaliteli zaman geçirebilmeleri adına ilçe genelinde spor salonlarında, alışveriş merkezlerinin oyun alanlarında, okullarda ve semt parklarında sıklıkla gerçekleştiriliyor.



Hareketsiz yaşam birçok sorunu beraberinde getiriyor



Önce Öğren Sonra Eğlen projesi kapsamında bugüne kadar binlerce çocuğu oyun ve sporla buluşturduklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocukların gelişim sürecinde hareketsiz bir yaşamın birçok sorunu berberinde getirdiği ifade etti. Son 2 yıldır büyük bir ilgiyle yürütülen Önce Öğren Sonra Eğlen projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Fadıloğlu, "Günümüz şartlarında çocuklarımızın eskiden olduğu gibi mahalle aralarında, oyun oynama süreleri gün geçtikçe azalıyor; bu da daha fazla hareketsiz çocuk anlamına geliyor. Hareketsiz, durağan bir yaşam birçok sorunu beraberinde getiriyor. Oysaki geçmişten bugüne taşıdığımız oyunlar, çocukların sağlıklı gelişiminde önemli bir rol oynuyor.

Her ebeveyn çocuklarının sağlıklı büyüdüğünü, mutlu olduğunu görmek ister.Bizde ekip arkadaşlarımızla birlikte hem önemli bir kültürü yaşatmak hem de çocuklarımızın günlük fiziksel hareket oranını arttırmak amacıyla Önce Öğren Sonra Eğlen projesini büyük bir keyifle yürütüyoruz. Bu proje sayesinde binlerce çocuğumuzu oyun ve sporla buluşturduk. Tabletler, bilgisayarlar, telefonlar kısacası gelişen teknoloji çocuklarımızı adeta ekranlara kilitlemişti. Şimdi biz kapının kilidini açıyor, çocuklarımızın sağlıklı ve eğlence dolu bir kapıdan içeri girmelerini sağlıyoruz. Kültürümüze, özümüze dönmemize, sağlıklı bir yaşamla buluşmamıza destek veren başta tüm değerli velilerimiz olmak üzere, değerli proje eğitmenlerimize ve paydaş kurumlarımızın değerli temsilcilerine yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

