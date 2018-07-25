Adis Jahovic: "Hazırlık kampı son derece faydalı geçiyor'
Atiker Konyasporlu Adis Jahovic, Hollanda kampının son derece faydalı geçtiğini, hazırlık maçlarıyla eksiklerini görme imkanı bulduklarını söyledi.
Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da devam eden Atiker Konyaspor'da Adis Jahovic kampla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kampın oldukça faydalı geçtiğini söyleyen Adis Jahovic, "Şuan kamp yaptığımız otel güzel, çalışma imkanlarımız gayet iyi. Bazen antrenmanlara bisiklet ile gidip geliyoruz. Kamp döneminde 4 güzel maçımız var. Bu maçlarda hatalarımızın neler olduğunu ve nerede olduğumuzu görmek istiyoruz.
Takımımıza katılan ve transfer olan yeni arkadaşlarımız var. Onların takımımıza uyum sağlaması adına oynayacağımız hazırlık maçlarının önemi çok büyük. Hazırlık dönemimiz iyi geçiyor. Allah'a şükür sakat oyuncumuz yok. Sadece Petar Filipovic var ve onun da en kısa sürede aramıza dönmesini bekliyoruz. Ümit ediyorum ki lige kadar olan zamanda güzel şeyler yapıp Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazırlanmış olacağız. Çünkü sezonun başlamasına kısa bir süre kaldı" dedi.
Taraftarlara da seslenen Jahovic, "Onları bu sezon tüm maçlarımızda geçtiğimiz yıldan daha fazla olarak tribünlerde görmek istiyoruz. Onlar bizim itici gücümüz. Bizi yalnız bırakmasınlar" diye konuştu.
- 25.7.2018 16:52
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‘Burada mutluyum’
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Yorum
Orta sahada oynayacakmış Beşiktaş için yazılan haberlerin hepsi yalan bu yalanlara Başkanda dahil Shkira yı almışlar Kulübemi Başkanamı bunu anlayamadık Nerede kulla
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Ünal Karaman: Transfer bekliyoruz
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Yorum
maho bekle bekle 2 sene sonra alırsın paramı varki oyuncu alsın
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
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Yorum
Aslan Bileklik satin!
Adis Jahovic: "Hazırlık kampı son derece faydalı geçiyor' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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