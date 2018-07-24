Milli sporcu Hale Nur Küçüksevgili, Avrupa şampiyonu oldu
İşitme Engelliler Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası’nda milli sporcu Hale Nur Küçüksevgili ve Hasan Baydil, Avrupa şampiyonu oldu.
Yine aynı şampiyonada Çift Kızlar kategorisinde Çankırı Bölgesi'nden Gizem Nur Uludağ Avrupa 2.'si oldu.
- 24.7.2018 13:18
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
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