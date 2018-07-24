Milli sporcu Hale Nur Küçüksevgili, Avrupa şampiyonu oldu
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    , Avrupa şampiyonu oldu

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    İşitme Engelliler Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası’nda ve , Avrupa şampiyonu oldu.

    Slovakya'nın Trencin Kentinde yapılan İşitme Engelliler Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası'nda , Gençler Mix kategorisinde partneri 'lı sporcu ile Avrupa şampiyonu oldu. Ayrıca Küçüksevgili, 27-29 Nisan 2018 tarihleri arasında 'de düzenlenen İşitme Engelliler Badminton Minikler, Gençler, Yıldızlar Şampiyonası'nda 'ü temsil ederek, tek bayanlar kategorisinde ikinci, çift bayanlar kategorisinde ise şampiyonu olmuştu.
    Yine aynı şampiyonada Çift Kızlar kategorisinde Çankırı Bölgesi'nden Gizem Nur Uludağ Avrupa 2.'si oldu.
    1. 24.7.2018 13:18
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