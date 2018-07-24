Kandıra sahilleri sörf şampiyonlarını ağırlayacak
Kocaeli Kandıra Babalı Sörf Köyü’nde düzenlenecek olan 2018 Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası ülke genelinde ilk resmi şampiyona olma özelliğini taşıyor.
Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu faaliyet programında yer alan Dalga Sörfü 2018 Türkiye Şampiyonası, 25-29 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin büyük katkılarıyla Türkiye'de resmi olarak ilk defa Kandıra'nın Babalı Sörf Köyü'nde düzenleniyor. Ayrıca SUP ( kürekli sörf) kategorisinin yarış etabı ise Babalı Sörf Köyü'nde bu sene ilk defa gerçekleşecek.
2018 Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası'nda bireysel kategorilerde; erkekler kısa tahta açık yaş, erkekler uzun tahta açık yaş, kadınlar kısa tahta açık yaş, kadınlar uzun tahta açık yaş, erkekler uzun tahta 18 yaş altı, kadınlar uzun tahta 18 yaş altı ve SUP açık yaş mix yarışları düzenlenecek. Kategorilerde ilk iki sırayı alan sörfçüler önümüzdeki yıllardaki şampiyonalardaki derece yapan sporcularile birlikte 2018 yılı Dalga Sörfü Milli Takımını oluşturarak, 2020 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecekler.
5 gün sürecek şampiyonada 27 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00'de ücretsiz Aslı Demirer konseri düzenlenecek. KOÜ Kandıra MYO Endüstriyel Yönetim Bölümü mezunu olan sanatçı Gökhan Türkmen ise Aslı Demirer konserine konuk sanatçı olarak katılacak.
- 24.7.2018 11:57
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
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