Kandıra sahilleri sörf şampiyonlarını ağırlayacak
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Kandıra sahilleri sörf şampiyonlarını ağırlayacak

    Kandıra sahilleri sörf şampiyonlarını ağırlayacak

    Kandıra ’nde düzenlenecek olan 2018 Şampiyonası ülke genelinde ilk resmi şampiyona olma özelliğini taşıyor.

    Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Federasyonu, Gelişmekte Olan Federasyonuişbirliği ile 2018 Türkiye Şampiyonası, tarihleri arasında Türkiye'de resmi olarak ilk defa Kandıra'nın 'nde düzenleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından amatör ve profesyonel dalga sörfçüleri katılacağı şampiyonada ilk iki içinde yer alan sörfçüler 'nda ülkemizi temsil edecek.
    Türkiye Gelişmekte Olan Federasyonu faaliyet programında yer alan Dalga Sörfü 2018 Türkiye Şampiyonası, tarihleri arasında 'nin büyük katkılarıyla Türkiye'de resmi olarak ilk defa Kandıra'nın 'nde düzenleniyor. Ayrıca SUP ( kürekli sörf) kategorisinin yarış etabı ise Babalı Sörf Köyü'nde bu sene ilk defa gerçekleşecek.
    2018 Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası'nda bireysel kategorilerde; erkekler kısa tahta açık yaş, erkekler uzun tahta açık yaş, kadınlar kısa tahta açık yaş, kadınlar uzun tahta açık yaş, erkekler uzun tahta 18 yaş altı, kadınlar uzun tahta 18 yaş altı ve SUP açık yaş mix yarışları düzenlenecek. Kategorilerde ilk iki sırayı alan sörfçüler önümüzdeki yıllardaki şampiyonalardaki derece yapan sporcularile birlikte 2018 yılı Dalga Sörfü Milli Takımını oluşturarak, 'nda ülkemizi temsil edecekler.
    5 gün sürecek şampiyonada 27 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00'de ücretsiz Aslı Demirer konseri düzenlenecek. KOÜ Kandıra MYO Endüstriyel Yönetim Bölümü mezunu olan sanatçı Gökhan Türkmen ise Aslı Demirer konserine konuk sanatçı olarak katılacak.
    1. 24.7.2018 11:57
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