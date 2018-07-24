Alkışlar okçulara – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Alkışlar okçulara

    Alkışlar okçulara

    4. ayak yarışmalarında 1 altın, 2 bronz kazanan Okçuluk alkışlarla karşılandı. Altın madalya kazanan , “Çok gururluyum” dedi

    Almanya'nın başkenti Berlin'deki 4. ayağında yarışan Okçuluk Milli Takımımız, dün yurda döndü.

    Dünya Kupası 4. ayak müsabakalarını 1 altın, 2 bronz madalyayla tamamlayan ay-yıldızlı kafile, Atatürk Havalimanı'nda alkışlarla karşılandı.

    Okçuluk Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, "Bu başarıyla, Samsun'da yapılacak Dünya Kupası final yarışmalarına 6 sporcu ile katılma hakkı elde ettik. Mutluyuz" dedi. Altın madalyalı Mete Gazoz, "Berlin'de marşımızı söyletmek çok güzel bir duyguydu. Gururluyum" diye konuştu.
    1. 24.7.2018
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