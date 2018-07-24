Alkışlar okçulara
Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında 1 altın, 2 bronz kazanan Okçuluk Milli Takımı alkışlarla karşılandı. Altın madalya kazanan Mete Gazoz, “Çok gururluyum” dedi
Dünya Kupası 4. ayak müsabakalarını 1 altın, 2 bronz madalyayla tamamlayan ay-yıldızlı kafile, Atatürk Havalimanı'nda alkışlarla karşılandı.
Okçuluk Milli Takımı Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, "Bu başarıyla, Samsun'da yapılacak Dünya Kupası final yarışmalarına 6 sporcu ile katılma hakkı elde ettik. Mutluyuz" dedi. Altın madalyalı Mete Gazoz, "Berlin'de marşımızı söyletmek çok güzel bir duyguydu. Gururluyum" diye konuştu.
- 24.7.2018
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
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