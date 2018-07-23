Çamlıtepe’ye yakışan bir proje olacak
Körfez Belediyesi tarafından Çamlıtepe Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan Çamlıtepe Spor Kompleksi’nde inşaat çalışmaları devam ediyor. Körfez Belediyesi tarafından ilçe genelindeki spor yatırımları tek tek hayata geçiyor.
Çamlıtepe'de yapılacak olan spor kompleksi için gerçekleştirilen temel atma töreni sonrasında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 4 bin 200 metrekarelik alanda inşa edilecek olan kompleks için hafriyat çalışmaları devam ederken, yükselecek idari binalar için de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Bölgeye değer katacak olan proje içerisinde açık ve kapalı futbol sahalarının yanı sıra basketbol, voleybol ve tenis sahaları yer alacak. Sosyal hayata olumlu katkı yapacak kompleks içerisinde vatandaşlar için aynı zamanda kafeteryada bulunacak. Yüzme havuzunun hemen alt kısmında yapımı devam eden kompleks, bölgeye de ayrı bir değer katacak.
- 23.7.2018 12:19
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den ilk yorum!
Toplam 19
Yorum
serdar gerçekler acıdır ama benfica oturmuş kadrosuyla feneri ezer geçer
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İbanez’de arpacık çıktı
Toplam 1
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hakkinamoz Arkadas baskasının topcusu ayagını kırar incitir bizimkisine göz değdi . gözünde arpacık cıkma nedir nerede yasiyorsun sen ? :d
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Göztepeli Beto: "Benfica turu geçer!"
Toplam 5
Yorum
Barzinho Cop takım benfica fenerın yanında kım parcalar fener :) gorucez porto kım RBL kımlerı :)
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