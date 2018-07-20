"Hedefimiz, sporla gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak"
Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Cengiz, Başkan Yardımcısı, Futbol İl Temsilcisi Kerim Şentürk ile birlikte, Kaymakam Hasan Çiçek’e spora ve sporcuya verdiği destek sebebiyle teşekkür ziyaretinde bulundu.
En büyük amaçlarının yarınlarımız olan gençlerin en iyi şekilde yetişmesi olduğunu belirten Kaymakam Çiçek, ''Hedefimiz gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak ve onları yetenekleri doğrultusunda yönlendirerek geleceğe hazırlamaktır. Bunu sosyal aktiviteler, sanat dalları ve sportif etkinliklerle gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda sizlerin de yapmış olduğu katkılar büyük önem taşımaktadır. Ziyaretiniz ve spora olan katkılarınız için teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.
- 20.7.2018 10:41
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Beşiktaş transfer komitesi Yunus Mallı için Almanya'ya gidiyor
Toplam 3
Yorum
TOKATSPOR Çok güçsüz bal yapmayan arı gibi, oğuzhanı oynat o mevkide daha iyi
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Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e Benfica'dan 20 milyon dolar!
Toplam 11
Yorum
gfb daha ne kadar değerini bulacak yazık ediceksiniz bu gençlere 20 milyon dolardan bahsediyorsun .. ama doğru olsa emin ol bir dakka düşünmez
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Yasa dışı bahis bitecek
Toplam 1
Yorum
Meth koyun tek maç sistemini o zaman ? oranında bitirirsin bu işi.
"Hedefimiz, sporla gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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