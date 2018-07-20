"Hedefimiz, sporla gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak"
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    ", sporla gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak"

    "Hedefimiz, sporla gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak"

    Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı , Başkan Yardımcısı, Futbol İl Temsilcisi Kerim Şentürk ile birlikte, ’e spora ve sporcuya verdiği destek sebebiyle teşekkür ziyaretinde bulundu.

    Ziyarette, ve Başkan , Emet ilçesinin spor faaliyetlerindeki ihtiyaçları ve sorunları hakkında, karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Ziyarette 'e amatör spor kulüpleri ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.
    En büyük amaçlarının yarınlarımız olan gençlerin en iyi şekilde yetişmesi olduğunu belirten Kaymakam Çiçek, '' gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak ve onları yetenekleri doğrultusunda yönlendirerek geleceğe hazırlamaktır. Bunu sosyal aktiviteler, sanat dalları ve sportif etkinliklerle gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda sizlerin de yapmış olduğu katkılar büyük önem taşımaktadır. Ziyaretiniz ve spora olan katkılarınız için teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.
    1. 20.7.2018 10:41
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