Başkan Cabbar, Dev Ali Spor Kulübüyle Bir Araya Geldi
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Başkan Cabbar, Dev Ali Spor Kulübüyle Bir Araya Geldi

    Başkan Cabbar, Dev Ali Spor Kulübüyle Bir Araya Geldi

    Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Develi stadında Develi Gençli ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürü Adem Demir, Dev Ali Spor Kulübü Başkanı ve Meclis Üyesi Hadi Türkmen ve sporcularla bir araya geldi.

    Başkan Cabbar, "Develi'mizin spor alanında marka bir ilçe haline gelmesi için var gücümüzle gayret göstereceğiz" dedi.


    Develi'deki spor hakkında konuşmalar yapılan ziyarette, eksiklikleri ve talepleri dinleyerek değerlendirmelerde bulunan Başkan Cabbar, "Bizler Develimizin her yönüyle kalkınmasına çok ehemmiyet veriyoruz. Develimiz spor alanında önemli bir başarı grafiği yakalamıştır fakat bunun daha da geliştirilerek gençlerimize ve toplumumuzun her kesimine yaygınlaştırılması gerekmektedir. Develimizin spor alanında marka bir ilçe haline gelmesi için var gücümüzle gayret göstereceğiz. Bu hususta Develi'de sporun sevdirilip yaygınlaşması için gayret gösteren Dev Ali Spor Kulübümüzün yöneticilerine, antrenörlerine ve sporcularına bir kez daha teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim" diye konuştu.

    1. 20.7.2018 10:39
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