Başkan Cabbar, Dev Ali Spor Kulübüyle Bir Araya Geldi
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Develi stadında Develi Gençli ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürü Adem Demir, Dev Ali Spor Kulübü Başkanı ve Meclis Üyesi Hadi Türkmen ve sporcularla bir araya geldi.
Başkan Cabbar, "Develi'mizin spor alanında marka bir ilçe haline gelmesi için var gücümüzle gayret göstereceğiz" dedi.
Develi'deki spor hakkında konuşmalar yapılan ziyarette, eksiklikleri ve talepleri dinleyerek değerlendirmelerde bulunan Başkan Cabbar, "Bizler Develimizin her yönüyle kalkınmasına çok ehemmiyet veriyoruz. Develimiz spor alanında önemli bir başarı grafiği yakalamıştır fakat bunun daha da geliştirilerek gençlerimize ve toplumumuzun her kesimine yaygınlaştırılması gerekmektedir. Develimizin spor alanında marka bir ilçe haline gelmesi için var gücümüzle gayret göstereceğiz. Bu hususta Develi'de sporun sevdirilip yaygınlaşması için gayret gösteren Dev Ali Spor Kulübümüzün yöneticilerine, antrenörlerine ve sporcularına bir kez daha teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim" diye konuştu.
- 20.7.2018 10:39
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Beşiktaş transfer komitesi Yunus Mallı için Almanya'ya gidiyor
Toplam 3
Yorum
TOKATSPOR Çok güçsüz bal yapmayan arı gibi, oğuzhanı oynat o mevkide daha iyi
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Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e Benfica'dan 20 milyon dolar!
Toplam 11
Yorum
gfb daha ne kadar değerini bulacak yazık ediceksiniz bu gençlere 20 milyon dolardan bahsediyorsun .. ama doğru olsa emin ol bir dakka düşünmez
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Yasa dışı bahis bitecek
Toplam 1
Yorum
Meth koyun tek maç sistemini o zaman ? oranında bitirirsin bu işi.
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