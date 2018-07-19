Osmangazili badmintonculardan başkent çıkarması
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    badmintonculardan başkent çıkarması

    Osmangazili badmintonculardan başkent çıkarması

    Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı, Altı ’nda elde ettikleri derecelerle takım olarak Türkiye ikincisi oldu.

    Badminton Federasyonu (TBF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan Altı Türkiye 12-16 Temmuz tarihleri arasında 'da düzenlendi. Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleşen şampiyonaya 177 kulüpten toplam 636 sporcu katıldı. Tek erkekler kategorisinde raket sallayan badmintoncu üçüncü olurken, tek bayanlar kategorisinde de Betül Söner ikinci oldu.


    Bunun yanı sıra çift erkekler kategorisinde kıyasıya mücadele eden Berkay Çiçen ve Tayfun Taşdemir ikilisi üçüncülük başarısı elde etti. Şampiyona sonunda dereceye giren Osmangazili badmintoncular takım olarak ikincilik başarısını elde ederek Ağustos ayında Ankara'da düzenlenecek 19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası ve 'ın Pazarcık kentinde gerçekleşecek Uluslararası Gençler Turnuvası'na katılmaya hak kazandı.
    Osmangazi Belediye Başkanı , ülkemizi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil edecek Osmangazili başarılı sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamı diledi.

    1. 19.7.2018 14:46
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