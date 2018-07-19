Osmangazili badmintonculardan başkent çıkarması
Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı, 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda elde ettikleri derecelerle takım olarak Türkiye ikincisi oldu.
Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası 12-16 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da düzenlendi. Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleşen şampiyonaya 177 kulüpten toplam 636 sporcu katıldı. Tek erkekler kategorisinde raket sallayan Osmangazili badmintoncu Berkay Çiçen üçüncü olurken, tek bayanlar kategorisinde de Betül Söner ikinci oldu.
Bunun yanı sıra çift erkekler kategorisinde kıyasıya mücadele eden Berkay Çiçen ve Tayfun Taşdemir ikilisi üçüncülük başarısı elde etti. Şampiyona sonunda dereceye giren Osmangazili badmintoncular takım olarak ikincilik başarısını elde ederek Ağustos ayında Ankara'da düzenlenecek 19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası ve Bulgaristan'ın Pazarcık kentinde gerçekleşecek Uluslararası Gençler Turnuvası'na katılmaya hak kazandı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ülkemizi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil edecek Osmangazili başarılı sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamı diledi.
- 19.7.2018 14:46
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Cafer Tosun iyice ısınıyor
Toplam 3
Yorum
ts Artık TS'nin ekici ve okay olayında yaptığı hataları tekrarlama lüksü yoktur. ekici ile ilk yılın sonunda 5 yıl sözleşme yapılmalıydı.
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70 milyon euro eder
Toplam 2
Yorum
gerçekler pardon da nerede hangi ligde oynuyor ki o parayı versinler. Avrupa arenasına çıkmadan o parayı kimse vermez.
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Yıldız yağacak!
Toplam 1
Yorum
METİN ONUR GARDAŞIM ADAMDIR....
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