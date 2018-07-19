Eskişehir ragbi sporuyla tanışıyor
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    ragbi sporuyla tanışıyor

    <a href="/index/eskisehir?id=4ea53af7-3bb7-4dc2-a54d-a0eb5df36b11" class="" rel="tag">Eskişehir</a> ragbi sporuyla tanışıyor

    ’de Adalar mevkiinde kurulan stant ile ragbi (rugby) sporu halka tanıtılıyor.

    Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğüne bağlı rugby sporcuları, Adalar mevkiinde kurdukları stant ile halka sporun tanıtımını yapıp vatandaşları spora teşvik ediyorlar. Kadınlarda Zagreb'de Avrupa 2'ncisi olduklarını ve erkeklerde de dereceye girdiklerini belirten sporcular, Avrupa'da profesyonel şekilde yapılan bu sporun 'de amatör seviyede olduğunu dile getirdi. Ancak bir araya gelerek büyüyebileceklerini ve tanıtabileceklerini dile getiren milli ragbici Mihriban Dilmaç "Rugby gelişmekte olan bir spor dalı. olsun diğer spor branşları olsun şu anda herkes oynayabiliyor ama bu farklı bir spor dalı olduğu için henüz yaygın değil. Bize katılmalarını çok isterim çünkü yurt dışında falan çok rağbet gören bir spor dalı. Bunu ancak bir araya gelerek geliştirebiliriz" ifadelerini kullandı.
    Her spor branşında olduğu gibi ragbi sporunun da gençlere her anlamda faydalı olacağını ve gençlerin kötü alışkanlar edinmesinin önüne geçileceğini vurgulayan Dilmaç "Bu sporda ilk başta biz toplandığımız zaman takım olarak bir aile oluyoruz, spora başladığımızda kötü alışkanlıklardan vazgeçiyoruz. Hem spor yapıyoruz, hem eğleniyoruz, hem de sağlığımız için bilinçleniyoruz. Her genç bir spor branşıyla uğraşmalı ve ben onlara ragbi tavsiye ediyorum. Bize katılıp hep beraber sporumuzu geliştirebiliriz. Bizim stantlarımız internet sayfalarımız var bizimle buralardan tanışabilirler" şeklinde konuştu
    1. 19.7.2018 10:30
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