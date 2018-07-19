Eskişehir ragbi sporuyla tanışıyor
Eskişehir’de Adalar mevkiinde kurulan stant ile ragbi (rugby) sporu halka tanıtılıyor.
Her spor branşında olduğu gibi ragbi sporunun da gençlere her anlamda faydalı olacağını ve gençlerin kötü alışkanlar edinmesinin önüne geçileceğini vurgulayan Dilmaç "Bu sporda ilk başta biz toplandığımız zaman takım olarak bir aile oluyoruz, spora başladığımızda kötü alışkanlıklardan vazgeçiyoruz. Hem spor yapıyoruz, hem eğleniyoruz, hem de sağlığımız için bilinçleniyoruz. Her genç bir spor branşıyla uğraşmalı ve ben onlara ragbi tavsiye ediyorum. Bize katılıp hep beraber sporumuzu geliştirebiliriz. Bizim stantlarımız internet sayfalarımız var bizimle buralardan tanışabilirler" şeklinde konuştu
- 19.7.2018 10:30
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Guti'nin maaşı dudak uçuklattı!
Toplam 1
Yorum
orman bu yardımcı hoca olayı beşiktaşın futboluna yansır şenol hocayıda etkiler türk hocalar bu tarz olaylara alışık değil bütün sezon triplerde
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İsmail Çipe kovalıyor
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harun dışında kaleci alınacaksa alınmasın ismail psv mamaçında çok iyi bir kaleci olduğunu kanıtladı bence. ismi gecenlerden çok daha iyi durumda
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Beşiktaş Damein Da Silva'nın peşine düştü
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Yorum
murat1903 bu sene tosic 5 mitroviç 4 vidayıda 22 sattık toplam 31 mıolyın kazanacaz ala ala bu adamımı alcaz ?
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