BAU Esports hem ülkemizi hem de Avrupa’yı temsil edecek
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HEPSİ
    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    BAU Esports hem ülkemizi hem de Avrupa’yı temsil edecek

    BAU Esports hem ülkemizi hem de Avrupa’yı temsil edecek

    ’nda ülkemizi temsil eden BAU Esports takımı, ’yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

    BAU Esports takımı, 'de düzenlenecek olan uluslararası turnuvada hem ülkemizi hem de Avrupa'yı temsil edecek.
    Dün oynanan 3 maçlık yarı final serisinde BAU Esports takımı, 'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. 'in Xian kentindeki dünya finaline katılacak ekibin de belirlendiği karşılaşma, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Bu galibiyetle adını finale yazdıran Espor takımımız, Çin'de düzenlenecek olan 'ta Avrupa bölgesini de temsil etmeyi garantiledi.

    BAU Esports hem ülkemizi hem de Avrupa'yı temsil edecek


    (UEM) finalinde, bu akşam Portekiz ile karşılaşacak olan BAU Esports takımında tek hedef; rakibine büyük bir üstünlük kurup şampiyon olarak turnuvayı tamamlamak. , , İrlanda, , , , Polonya ve gibi güçlü ülkelerin şampiyonaya veda ettiği turnuvada BAU Esports takımı, elde ettiği başarılarla ülkemize büyük bir gurur yaşattı.
    Öte yandan, BAU Esports takımı, Çin'in Xian kentinde 16-19 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan olan 'ta da galibiyetler elde edip, şampiyon olarak bayrağımızı dalgalandırmayı hedefliyor.

    1. 19.7.2018 16:57
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