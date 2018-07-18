Gençlik kampları devam ediyor
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Gençlik kampları devam ediyor

    Gençlik kampları devam ediyor

    Gençlik yaz kamplarına, ’dan büyük bir ilgi gösteriliyor.

    3. dönem kampçılarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü uğurladı. Gençlik çeşitli dönem ve tarihlerde 'nin farklı noktalarında 27 kamp yerinin olduğunu belirten İl Müdürü Halil Eren, gençlerin kamplara gidebilmek için internet üzerinden kayıt yaptıklarını söyledi. Eren, "Her yıl Türkiye'nin farklı kamp bölgelerine gençlerimizi gönderiyoruz. Bu yılda dönem dönem gençlerimizi göndermeye başladık. Yüzlerce gencimiz bu yaz tatilinde tatil yapma fırsatı bulacaktır" dedi.
    Gençlik Merkezi Müdürü Musab Baran ise, yaz döneminde 300 gencin kamplardan faydalanacağını söyledi.
    1. 18.7.2018 13:16
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