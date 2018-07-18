Eskişehir’den gurur tablosu
Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü masa tenisi terfi yarışmalarında ilk dörde girerek 3. Lige katılmaya hak kazandı.
Elde edilen başarının kulübün altyapısını geliştirmek adına da büyük bir adım olacağını ifade eden Eskişehir Masa Tenisi İl Spor Temsilcisi Hasan Aktaş şunları kaydetti:
"Eskişehir'de uzun yıllar sonra ligde bir takımımızın olması gelecek adına bizleri umutlandırdı. Okul ve kulüp takımlarına örnek olacağından bizleri de sevindirdi. Çocukların sporla birlikte daha verimli olmasını sağlıyoruz. Çalışmaları kapalı spor salonlarında yaptığımız için sakatlık gibi problemler de olmuyor. Bunun yanı sıra çocukların duyduğu takdir, sosyal hayatlarında daha mutlu ve verimli olmalarına sebep oluyor. Bu nedenle takımın kurulmasında ve her safhasında emeği geçen Alaattin Doğan'ı, antrenör ve oyuncu olan Rauf Şangar hocamızı, kulüp yönetimini, oyuncuları ve tüm ekibi kutlar başarılarının devamını dilerim."
Yarışmada birinciliği KKTC Anka Spor elde ederken ilk dörde giren diğer kulüpler arasında İstanbul DSİ Spor ve Ankara Hazer Spor yer aldı. Çoğunluğu eski milli takım oyuncularından oluşan takımlar arasında gerçekleşen müsabakalarda gözlemlenen dostane hava dikkat çekti.
- 18.7.2018 14:20
-
Comolli'den transfer açıklaması! 100 futbolcu ile görüşüyoruz
Toplam 3
Yorum
mehmetcik sadece bas dost alınması gerekir.isla,dirar satılıp o ücretler bas dosta ödenir. bas dost bedavaya gelmiş olur.çünkü isla ve dirar fos
-
Fener gençleri garantiye aldı
Toplam 3
Yorum
Tamam Genç oyunculara yazık oluyor fenerbahçeye giden perişan oldu.
-
Mandzukic’te yeni rakip var
Toplam 3
Yorum
Husnu Sonmacta manzukic bir gol atti ama mac izlenirse pek okadarda ahim sahim deyildi onun yaptigini negredoda yapar besiktas takim halindoynarsa
Eskişehir’den gurur tablosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.