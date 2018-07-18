Burhaniye’de atletizm kursu ilgi gördü
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    ’de atletizm kursu ilgi gördü

    Burhaniye’de atletizm kursu ilgi gördü

    ilçesinde, Müdürlüğünün açtığı Atletizm Kursu ilgi gördü. 8 Eylül Stadında devam eden kurslarda çeşitli etkinlikler düzenlenirken, dün de birbirlerine su atan gençler unutulmaz bir gün yaşadı.

    8 Eylül Stadında devam eden Atletizm Kursu'na 20 öğrenci katılırken, kursun 9 yaş üzeri öğrencilere açık olduğu anlatıldı. Öğrencilerin aşırı sıcağa rağmen büyük gayret gösterdiklerini anlatan Beden Eğitimi Öğretmeni Güngör Erenoğlu, "Çocuklarımızı teşvik etmek için ikramlarımız oluyor. Zaman zamanda eğlenceler düzenliyoruz. Dünde öğrenciler arasında birbirlerine su atma etkinliği düzenlendi. Kursumuz Ağustos sonuna kadar devam edecek. Ücretsiz olan kursumuza daha çok öğrenci bekliyoruz" dedi.
    1. 18.7.2018 14:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Burhaniye’de atletizm kursu ilgi gördü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN