Bayraklı'nın sporcuları derecelerle döndü
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri yıldız şampiyonasına katılan Bayraklı Belediyesi sporcuları, organizasyondan derecelerle döndü.
Bayraklı'da gençlerin taekwondo sporuna büyük ilgisi olduğunu kaydeden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Hedefimiz milli takımlar düzeyinde sporcular yetiştirmek. Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dereceler elde etmek. Yatırımlarımızın bu şekilde kupalar ve madalyalara dönüşmesini görmek sevindirici. Çocuklarımız başarılarıyla bizleri bir kez daha gururlandırdı. Katılan tüm sporcularımızı kutluyorum. Mücadeleleri ve başarılarıyla bir kez daha bizi mutlu ettiler" dedi.
- 18.7.2018 11:55
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Galatasaray Serdar Gürler için Osmanlıspor ile transfer masasına oturdu
Toplam 7
Yorum
Aslan Serdarda gelirse takim dikine hizli oynayan futbolculardan olusur,acik farkla sampiyon oluruz yada ilk 3 disinda kaliriz
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Toplam 1
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Aslan M.City oynatir,artik Denayer geri gelmez!
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Galatasaray'ın hazırlık maçındaki rakibi PSV
Toplam 1
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Aslan Bu mac buyilki hazirlik ve transferler hakkinda görüntü verir,sonuc ne olursa olsun.Bana göre takim cok iyi oldu.Birde bazilari gitse!
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