Bayraklı'nın sporcuları derecelerle döndü
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Bayraklı'nın sporcuları derecelerle döndü

    Bayraklı'nın sporcuları derecelerle döndü

    15 Temmuz Demokrasi Şehitleri yıldız şampiyonasına katılan sporcuları, organizasyondan derecelerle döndü.

    Bayraklı'nın sporcu çocukları taekwondoda madalyaları toplamaya devam ediyor. Sporcular, 14-15 Temmuz tarihlerinde Bornova Vali Hüseyin Öğütcen Spor Salonu'nda düzenlenen Demokrasi Şehitleri adına yapılan organizasyonda ter döktü. Turnuvaya adına katılan başarılı sporcular, elde ettikleri başarılarla yine göz doldurdu. Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo takımı sporcularından 37 kilogramda Eylül Yamaç, 59 kilogramda Gülçin Uran, 61 kilogramda Enes Kırkpınar üçüncü, 65 kilogramda Ahmet Erçin ise ikinci oldu.
    Bayraklı'da gençlerin taekwondo sporuna büyük ilgisi olduğunu kaydeden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Hedefimiz milli takımlar düzeyinde sporcular yetiştirmek. Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dereceler elde etmek. Yatırımlarımızın bu şekilde kupalar ve madalyalara dönüşmesini görmek sevindirici. Çocuklarımız başarılarıyla bizleri bir kez daha gururlandırdı. Katılan tüm sporcularımızı kutluyorum. Mücadeleleri ve başarılarıyla bir kez daha bizi mutlu ettiler" dedi.
    1. 18.7.2018 11:55
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