Odunpazarı Belediyesi Tekvando Yaz Okulu’na çocuklar yoğun ilgi gösterdi
Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, çocukların yaz aylarını verimli geçirmesi, tatil yaparken de kendilerini geliştirmesi ve spor yapması için Yaz Spor Okullarını faaliyete geçirdi.
"Çocuklar için projeler hazırlayıp, çalışmalar yapıyoruz"
Türkiye'nin aydınlık geleceği çocuklar için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, "Biz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır.' sözünü benimsedik. Bu doğrultuda çocuklar için projeler hazırlayıp, çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımızın beden sağlığı kadar ruh sağlığı da önemli. Çocuklarımız aydınlık Türkiye'nin teminatıdır. Odunpazarı Belediyesi çalışmalarını bu bilinçle sürdürmeye devam edecek" dedi.
- 17.7.2018 15:53
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Toplam 9
Yorum
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
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Beşiktaş'tan UEFA açıklaması!
Toplam 1
Yorum
hukuksal hakki yok koskoca klübün düştüğü hale bakarmisiniz ne demek taraftar gelmesin deplasman maçlarına
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