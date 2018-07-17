Odunpazarı Belediyesi Tekvando Yaz Okulu’na çocuklar yoğun ilgi gösterdi
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    ’na çocuklar yoğun ilgi gösterdi

    Odunpazarı Belediyesi Tekvando Yaz Okulu’na çocuklar yoğun ilgi gösterdi

    Spor İşleri Müdürlüğü, çocukların yaz aylarını verimli geçirmesi, tatil yaparken de kendilerini geliştirmesi ve spor yapması için Yaz Spor Okullarını faaliyete geçirdi.

    kapsamında , , Voleybol ve Tekvando Yaz Okulları açan , çocukların bedensel ve zihinsel gelişimi için çalışmalarına devam ediyor. Spor yaz okulları ile ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. , "Çocuklarımız aydınlık 'nin teminatıdır. Odunpazarı Belediyesi çalışmalarını bu bilinçle sürdürmeye devam edecek" dedi. Sadece 2006-20011 doğumlu öğrencilerin katılabildiği 'nda 55 öğrenci bulunuyor. Çalışmalarını Mehmet Terzi Spor Salonu'nda yapan Tekvando Yaz Okulu'nda çalışmalar, diğer yaz okullarında da olduğu gibi 18 Ağustos 2018 Cumartesi Günü sona erecek.
    "Çocuklar için projeler hazırlayıp, çalışmalar yapıyoruz"
    Türkiye'nin aydınlık geleceği çocuklar için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, "Biz, 'ün 'Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır.' sözünü benimsedik. Bu doğrultuda çocuklar için projeler hazırlayıp, çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımızın beden sağlığı kadar ruh sağlığı da önemli. Çocuklarımız aydınlık Türkiye'nin teminatıdır. Odunpazarı Belediyesi çalışmalarını bu bilinçle sürdürmeye devam edecek" dedi.
    1. 17.7.2018 15:53
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