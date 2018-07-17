Muratpaşa’nın desteğiyle şampiyonluğa yürüyorlar.
Muratpaşa Belediyesi’nin destekleriyle GoalBall Bayanlar 2’nci Lig’de mücadelede eden Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü,9 maçta 8 galibiyet aldı.
Muratpaşa Belediyesi'nin destekleriyle GoalBall Bayanlar 2'nci Lig'de mücadelede eden Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü,9 maçta 8 galibiyet aldı.
3'üncü ligden 2'nci lige çıkan Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü Bayan Goalball takımı, 1'inci lige emin adımlarla yürüyor. Türkiye Görme Engelliler Federasyonu'nun Afyonkarahisar'da düzenlendiği GoalBall Bayanlar 2'nci Lig birinci devre karşılaşmalarında 9 maçta 8 galibiyet elde eden takım, 24 puanla ligin ilk yarısını ikinci bitirdi.
"Günde çift antrenmanla maçlara hazırlandık"
Kulüp Başkanı Özgür Koca, ligi ilk üçte bitirmeleri durumunda GoalBall Bayanlar 1'inci lige çıkacaklarını belirterek, "Ama bizim hedefimiz şampiyon olarak 1'inci lig vizesi almak" dedi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a desteklerinden dolayı çok teşekkür eden Koca, "Goalball, görme engellilere özgü bir takım sporudur. Oyunda kullanılan topun içinde ses çıkaran ziller vardır. Sadece işitme ve dokunma duyularına güvenilerek yapılır. Bu nedenle salonda oynanması şarttır. Geçmiş yıllarda antrenmanlar için Aksu'ya giderken Muratpaşa Belediyesi bize spor salonları açtı. Dilşad Refizade ve Namık Kemal okullarında bulunan spor salonlarında günde çift antrenmanla maçlara hazırlandık" dedi.
Spor salonlarını yanı sıra Muratpaşa Belediyesi'nin takıma gerekli maddi desteği de sağladığını aktaran Koca, "Kulübümüz, 3'ncü ligden 2'nci lige çıkarken de yanımızda Muratpaşa Belediyesi vardı. Bu kupayı, bize inanıp desteklediği ve her zaman yanımızda olduğu için Sayın Ümit Uysal için almak istiyoruz."
- 17.7.2018 12:37
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celal yanı dıyorklı bu sene 2.lıkte beklemeyın bızden bır sey olmaz ah azız dersınız
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psv burası hollanda degil hakemler hak edene puanı vermiyor istediğine veriyor ,aykutu ve azizi çok arayacak bu kulub
Muratpaşa’nın desteğiyle şampiyonluğa yürüyorlar. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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