Kanoculardan bir şampiyonluk daha
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Kanoculardan bir şampiyonluk daha

    Kanoculardan bir şampiyonluk daha

    Büyükşehir Belediyespor Kano takımı, katıldığı yarışları zirvede tamamlamaya devam ediyor. Son olarak -Almus’ta yapılan yarışlarda, şampiyonluk kupasını Bursa’ya kazandırdı

    Kano Federasyonu faaliyet takvimde yer alan ' Şehitleri Anma ve Gazi Melih Ekici Deniz Kanosu Yarışları' tamamlandı. 13-14 Temmuz tarihlerinde 'ın Almus ilçesinde yapılan yarışlarda Büyükşehirli sporcular göz doldurdu. İki gün süren yarışlarda Büyükşehirli sporcular, K1-1000 metre, K1-500 metre, K2 mx 1000 metre ve K2 mix 500 metre kategorilerinde 5 birincilik, 4 ikincilik ve 4 üçüncülük elde ederek, takım halinde Türkiye şampiyonu oldu. Son yarışlarda üst üste başarı elde eden sporcular, şampiyonluk kupasını 15 Temmuz gazisi Emniyet Müdürü Melih Ekici'nin elinden aldı.
    1. 17.7.2018 12:21
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