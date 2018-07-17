Bursa’da 'Dostluk Koşusu’na yoğun ilgi
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    ’da '’na yoğun ilgi

    Bursa’da 'Dostluk Koşusu’na yoğun ilgi

    Masterler Atletizm Kulübü’nün geleneksel olarak düzenlenen 9 kilometrelik ‘’na ’nin farklı illerinden 250 atlet katıldı.

    Kestel'e bağlı Kazancı Mahallesi'nde düzenlenen koşuda 'dan da 12 atlet yer aldı. 9 kilometrelik koşuda genel klasman erkekler kategorisinde Levent Kuva birinci, Ahmet Bayram ikinci, Kudret Arabacı ise üçüncü oldu. Bayanlarda ise Nevin Şahin birinci, Dilek Soy ikinci, Malina Ivanova ise üçüncü oldu.

    "Her yıl talep artıyor"


    Masterler Atletizm Kulübü Başkan Yardımcı Enver Koç, 13 yıldan beri bu koşuyu düzenlediklerini belirterek, "Bu yıl koşuya 250 atlet katıldı. Geçen sene 150 kişi katılmıştı. Her yıl talep artıyor. Çok daha fazla talep olmasına rağmen imkanlarımızdan dolayı 250 kişiyi yarışa dahil edebildik. Belediyelerden de bu tür organizasyonlara destek vermelerini bekliyoruz. Biz de kulüp olarak insanları spora çekmeye çalışıyoruz" dedi.

    1. 17.7.2018 12:08
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