Bin 700 sporcunun katıldığı şampiyona Çankırı'da başladı
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Bin 700 sporcunun katıldığı şampiyona Çankırı'da başladı

    Bin 700 sporcunun katıldığı şampiyona Çankırı'da başladı

    Bin 700 sporcunun katıldığı ' Demokrasi Şehitleri Kulüpler Türkiye Teakwondo Şampiyonası' Çankırı'nın ev sahipliğiyle başladı.

    Çankırı Orhan Saka Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya 55 farklı ilden bin 700'ü sporcu olmak üzere, yaklaşık 2 bin kişilik bir kafiye katıldı. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanlığı tarafından 17- tarihleri arasında Çankırı'da düzenlenen ' Demokrasi Şehitleri Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası' bayan ve erkek olmak üzere toplam 8 farklı kategoride gerçekleştiriliyor.
    Müsabakları izleyen ve Müdürü Ekrem Gerginci, yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Şehit ve Gazilerimizi Anma Programı münasebetiyle Çankırı'da Kulüpler Arası Türkiye Tekvando Şampiyonası'nı başlatmış bulunmaktayız. 15 Temmuz Çanakkale Dumlupınar İstiklal Zaferi gibi bir zafer. hayatımız boyunca unutmayacağız. Bu münasebetle Çankırı'da şu anda bugüne kadar yaklaşık 2 bin sporcu, antrenör ve hakemlerin katıldığı turnuvaya ev sahipliği yapmış bulunuyoruz. Çankırı bugüne kadar bu kadar yüksek katılımlı bir kafile ağırlamamış. Çankırı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak belediyemizin katkılarıyla birlikte 17- 20 Temmuz tarihleri arsında Çankırı ilinde misafirperverliği en üst seviyede en iyi şekilde göstereceğiz. Bundan sonraki dönemlerde de Çankırı bu tür spor aktivitelerine ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu gösterecek. Bu müsabakalar bizim için bir başlangıç olabilir. Bundan sonraki dönemlerde de yine farklı branşlarda Çankırı'nın adını duyurabilecek şekilde önemli müsabakaları buraya almayı planlıyoruz. 15 Temmuz ile alakalı bugün buradayız. Her 15 Temmuz'da yılın her günü 250 şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.
    Turnuva 20 Temmuz'da düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.
    1. 17.7.2018 15:20
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