Akarsu Slalom Türkiye Kupası sona erdi

Ri·ze'ni·n Ardeşen ilçesinde düzenlenen Akarsu Slalom Türki·ye Kupası yarışları sona erdi.

Vali· Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafti·ng Parkuru'nda iki gün süren organizasyonda, kadın ve erkeklerde, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde 13 kulüpten 47 sporcu mücadele etti.

Yarışma sırasında slalomdan düşen bazı sporcular, görevlilerin uzattıkları halat yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Büyük erkekler K1 yarışlarında Yusuf Emir Ertek, genç erkekler K1'de Mustafa Arda Acar, büyük erkekler C1'de Murat Çiftçi, genç erkekler C1'de Dursun Can Karaduman, yıldız erkekler K1'de Bahadır Karaduman ve yıldız erkekler C1'de Muhammet Usta birinci oldu.

Büyük kadınlar K1 kategorisinde Gamze Polat, genç kızlar K1'de Cennet Ayhan, büyük kadınlar C1'de Kader Korkmaz ve genç kızlar C1'de Gülse Öztürk birinciliğe ulaştı.

Yarışma sonunda dereceye girenlere madalya ve kupaları takdim edildi.

Türki·ye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavi·t Kabakçı, iki gün boyunca güzel yarışlar izlediklerini söyledi.

Kabakçı, önlerinde Avrupa Şampiyonası olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Uluslararası takvim devam ediyor. Burada dereceye girecek sporcularımız gelecek hafta kampa devam edecek. Ondan sonra Avrupa Şampiyonası var. Sporcularımızı oraya hazırlıyoruz. Mustafa Arda Acar sporcumuz iyi bir gelişme gösterdi. Akarsu slalom gün geçtikçe güçleniyor. Sporcu sayımızın artmasıyla daha kaliteli ve iyi sporcular çıkacaktır. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları."

Federasyon başkanı Kabakçı, kulüplere 500 bin lira malzeme yardımı yapılacağını da sözlerine ekledi.