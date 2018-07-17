Akarsu Slalom Türkiye Kupası sona erdi
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Türkiye Kupası sona erdi

    Akarsu Slalom Türkiye Kupası sona erdi

    Türkiye Başkanı Alper Cavit Kabakçı: "Akarsu gün geçtikçe güçleniyor. Sporcu sayımızın artmasıyla daha kaliteli ve iyi sporcular çıkacaktır"

    Ri·ze'ni·n Ardeşen ilçesinde düzenlenen Türki·ye Kupası yarışları sona erdi.

    Vali· Kano ve Rafti·ng Parkuru'nda iki gün süren organizasyonda, kadın ve erkeklerde, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde 13 kulüpten 47 sporcu mücadele etti.

    Yarışma sırasında slalomdan düşen bazı sporcular, görevlilerin uzattıkları halat yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

    Büyük erkekler K1 yarışlarında Yusuf Emir Ertek, genç erkekler K1'de , büyük erkekler 'de Murat Çiftçi, genç erkekler C1'de Dursun Can Karaduman, yıldız erkekler K1'de Bahadır Karaduman ve yıldız erkekler C1'de Muhammet Usta birinci oldu.

    Büyük kadınlar K1 kategorisinde Gamze Polat, genç kızlar K1'de Cennet Ayhan, büyük kadınlar C1'de Kader Korkmaz ve genç kızlar C1'de Gülse Öztürk birinciliğe ulaştı.

    Yarışma sonunda dereceye girenlere madalya ve kupaları takdim edildi.

    Türki·ye Başkanı Alper Cavi·t Kabakçı, iki gün boyunca güzel yarışlar izlediklerini söyledi.

    Kabakçı, önlerinde olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

    "Uluslararası takvim devam ediyor. Burada dereceye girecek sporcularımız gelecek hafta kampa devam edecek. Ondan sonra Avrupa Şampiyonası var. Sporcularımızı oraya hazırlıyoruz. Mustafa Arda Acar sporcumuz iyi bir gelişme gösterdi. Akarsu slalom gün geçtikçe güçleniyor. Sporcu sayımızın artmasıyla daha kaliteli ve iyi sporcular çıkacaktır. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları."

    Federasyon başkanı Kabakçı, kulüplere 500 bin lira malzeme yardımı yapılacağını da sözlerine ekledi.

    1. 17.7.2018 14:32
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