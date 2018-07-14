Türkiye Kaykay Şampiyonası başladı – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    başladı

    Türkiye Kaykay Şampiyonası başladı

    'da başladı.

    Merkez Osmangazi ilçesindeki Sukaypark Tesisleri Kaykay Parkı'nda gerçekleştirilen organizasyonda 62 sporcu mücadele etti.

    Büyükler kategorisinde 4'ü kadın 27, 18 yaş altı kategorisinde biri kadın 28 ve 14 yaş altı kategorisinde 7 erkek sporcu madalya için piste çıktı.

    Kaykay Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Cenk Kulioğlu, AA muhabirine, tüm bölge yarışmalarının tamamlandığını söyledi.

    İlk kez Türkiye 'nın düzenlendiğini aktaran Kulioğlu, "Türkiye Şampiyonasının son ayağı 'da yapılıyor. Bugün Türkiye Kaykay Federasyonunun tüm bölgelerinin finalini yapıyoruz. Federasyonumuz yeni kurulduğu için da olmadığından dereceye girenler milli takıma aday sporcular olacak." diye konuştu.

    Yarınki yarışmanın ardından kategorilerinde ilk 16'da yer alan sporcular, 21-22 Temmuz'da yine Sukaypark Tesisleri'nde düzenlenecek Bursa Açık'a katılmaya hak kazanacak.

    1. 14.7.2018 18:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türkiye Kaykay Şampiyonası başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN