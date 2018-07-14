Türkiye Kaykay Şampiyonası başladı

Merkez Osmangazi ilçesindeki Sukaypark Tesisleri Kaykay Parkı'nda gerçekleştirilen organizasyonda 62 sporcu mücadele etti.

Büyükler kategorisinde 4'ü kadın 27, 18 yaş altı kategorisinde biri kadın 28 ve 14 yaş altı kategorisinde 7 erkek sporcu madalya için piste çıktı.

Türkiye Kaykay Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Cenk Kulioğlu, AA muhabirine, tüm bölge yarışmalarının tamamlandığını söyledi.

İlk kez Türkiye Kaykay Şampiyonası'nın düzenlendiğini aktaran Kulioğlu, "Türkiye Şampiyonasının son ayağı Bursa'da yapılıyor. Bugün Türkiye Kaykay Federasyonunun tüm bölgelerinin finalini yapıyoruz. Federasyonumuz yeni kurulduğu için milli takım da olmadığından dereceye girenler milli takıma aday sporcular olacak." diye konuştu.

Yarınki yarışmanın ardından kategorilerinde ilk 16'da yer alan sporcular, 21-22 Temmuz'da yine Sukaypark Tesisleri'nde düzenlenecek Bursa Açık'a katılmaya hak kazanacak.