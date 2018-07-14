Türkiye Kaykay Şampiyonası başladı
Türkiye Kaykay Şampiyonası Bursa'da başladı.
Merkez Osmangazi ilçesindeki Sukaypark Tesisleri Kaykay Parkı'nda gerçekleştirilen organizasyonda 62 sporcu mücadele etti.
Büyükler kategorisinde 4'ü kadın 27, 18 yaş altı kategorisinde biri kadın 28 ve 14 yaş altı kategorisinde 7 erkek sporcu madalya için piste çıktı.
Türkiye Kaykay Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Cenk Kulioğlu, AA muhabirine, tüm bölge yarışmalarının tamamlandığını söyledi.
İlk kez Türkiye Kaykay Şampiyonası'nın düzenlendiğini aktaran Kulioğlu, "Türkiye Şampiyonasının son ayağı Bursa'da yapılıyor. Bugün Türkiye Kaykay Federasyonunun tüm bölgelerinin finalini yapıyoruz. Federasyonumuz yeni kurulduğu için milli takım da olmadığından dereceye girenler milli takıma aday sporcular olacak." diye konuştu.
Yarınki yarışmanın ardından kategorilerinde ilk 16'da yer alan sporcular, 21-22 Temmuz'da yine Sukaypark Tesisleri'nde düzenlenecek Bursa Açık'a katılmaya hak kazanacak.
- 14.7.2018 18:48
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Toplam 1
Yorum
ali kırcı Mangala var.. Miranda var... Glik var.. Höwedes var... Ömer Toprak var... Mateo Musacchio var...C. Zapata var.. Gustavo Gomez var.. al işte.
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Yasin Öztekin ortada kaldı! G.Saray'a Beşiktaş'la rest çekmişti...
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Bununla ne yeni sözleşme imzalayacaksın orada miss gibi Recep Gül var... azıcık güvenin şu çocuklara...
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Yeni sistemde Topal ya da Josef
Toplam 1
Yorum
:)))) yahu azizi isteyenlerin istemediği oyuncular degilmiydi :))) degisimin tam zamanı :)))) alin size degisim :))))) kana yakin gari :)))))
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