Dönertaş’tan büyük başarı

Çağla Dönertaş, Almanya'nın en ünlü yelken organizasyonu olan Warnemünde Yarışları'nda büyük bir başarı elde etti. Fenerbahçe Doğuş Yelken'in olimpik milli sporcusu olan Dönertaş, Laser Standart, Laser Radial, Laser 4.7, 420 ve Finn sınıflarında yapılan yarışlarda 87 sporcu arasında ikinci olmayı başardı



FENERBAHÇE 6'DA 6 YAPTI

Yelkende MYK-Türk Telekom Prime Kupası'na Fenerbahçeli sporcular damga vurdu. Kupada yer alan 6 sporcu da derece yaptı. Dario Deniz Ergün ile Emir Hakan Ordu birincilik elde ederken, Sinan Mumcu ve Deniz Dönertaş ikincilik, Can Kaşka ve Toprak Şengüller (iki ayrı klasmanda) üçüncülük kazandılar.