Dönertaş’tan büyük başarı – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    Dönertaş’tan büyük başarı

    Dönertaş’tan büyük başarı

    , 'nın en ünlü yelken organizasyonu olan 'nda büyük bir başarı elde etti.

    , 'nın en ünlü yelken organizasyonu olan 'nda büyük bir başarı elde etti. Doğuş Yelken'in olimpik milli sporcusu olan Dönertaş, , , Laser 4.7, 420 ve Finn sınıflarında yapılan yarışlarda 87 sporcu arasında ikinci olmayı başardı

    FENERBAHÇE 6'DA 6 YAPTI
    Yelkende MYK-Türk Telekom Prime Kupası'na Fenerbahçeli sporcular damga vurdu. Kupada yer alan 6 sporcu da derece yaptı. Dario Deniz Ergün ile Emir Hakan Ordu birincilik elde ederken, Sinan Mumcu ve Deniz Dönertaş ikincilik, Can Kaşka ve Toprak Şengüller (iki ayrı klasmanda) üçüncülük kazandılar.

    1. 13.7.2018
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