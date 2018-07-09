Bursalı genç sporcu dünya şampiyonu oldu

İnegöl Kocal Osmanlı Eğitim ve Spor Kulübü Sporcusu Murat Efe, 1-9 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan'ın Varna şehrinde düzenlenen Kyokushin U 18-21 Full-contact dünya şampiyonasında 85 kiloda Dünya Şampiyonu oldu. Daha önce Türkiye'den hiçbir sporcunun bu alanda derece elde edemediği ifade edilirken, İnegöllü sporcunun Dünya Şampiyonluğu federasyon temsilcilerine, kulübüne, ailesi ve İnegöllülere büyük coşku yaşattı. Murat Efe, bugün döndüğü İnegöl'de konvoylarla karşılanırken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da başarılı sporcuyu makamında kabul ederek kendisine tebriklerini iletip hediye takdiminde bulundu.



TÜRKİYE'DE İLK

İnegöl Kocal Osmanlı Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı İrfan Balaban, kulüp ve milli takım antrenörü İsmail Kocal ile aynı şampiyonaya kendisiyle birlikte katılan Sena Kocal'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Taban dünya şampiyonunu kutlayıp başarılarının devamını diledi. Ziyaret sırasında bir açıklama yapan milli antrenör İsmail Kocal, "Gece gündüz çalıştı bu başarıyı elde etmek için. Bir yandan da okulunu devam ettiriyor. Burada kulübümüzün, Başkanımızın, sporcularımızın tamamının katkısı var. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"ŞEHRİMİZ ADINA ONUR VERİCİ BİR BAŞARI"

Belediye Başkanı Alper Taban ise bugün Murat Efe'nin elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek; "İnegöl'de genç nüfus potansiyeli oldukça iyi. Murat'ın da çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum yaşıtlarına ve genç kardeşlerimize. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Tabi sporu her alanda teşvik etmemiz lazım. İnegöl adının duyurulmasını bir kenara bırakıyorum, Bursa'mız ve ülkemizin adının duyulmasında Murat Efe kardeşimiz böyle bir başarı elde etti. Başarılarının devamını diliyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum" açıklamalarında bulundu.



"HEPİMİZİN ORTAK BAŞARISIDIR"

Dünya şampiyonu Murat Efe de şampiyonluğu duydukları anda yaşadıkları sevinçten bahsederek, "Beni yetiştiren İsmail Kocal hocama ve arkamda duran kulüp yöneticilerimize, aileme teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin ortak başarısıdır. Ben orada şampiyon Türkiye dendiğinde yaşanan sevinci gördüm. Kardeş ülkelerimiz, federasyon temsilcilerimiz ve hocalarımızın sevinci beni de onurlandırdı. İnşallah Allah devamını da nasip eder" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Taban Murat Efe'yi altın ile ödüllendirirken, aynı müsabakada yarışan Sena Kocal'a hediye takdim edildi. Ayrıca antrenör İsmail Kocal'a da katkılarından dolayı hediye takdim edildi.

Kaynak: DHA