Ustalar A Spor’da – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Ustalar A ’da

    Ustalar A Spor’da
    Geleneksel DYO A 'da. 9-13 'da 'da yapılacak olan Ustalar Ligi'nde 10 farklı bölgeden 10 takım 2 grupta mücadele edecek. Maçlardan özetler 10-14 Temmuz'da A Spor'da saat 21.45'te yayınlanacak.
    1. 4.7.2018
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