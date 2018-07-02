Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
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    , yeni sezon hazırlıklarına başladı

    Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına başladı

    , 2018-2019 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    , yeni sezon hazırlıklarına 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanı ısınma koşularıyla başladı. Açma-germe yapan turuncu-lacivertli futbolcular, idmanın basına açık kısmında pas ve ara pas çalışması yaptı.

    Antrenmana İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, , Da Costa, Attamah ve Visca'nın yanı sıra Bajic, Elia, Adebayor, Clichy de katılmadı.

    Yeni sezon hazırlıklarını 9 Temmuz Pazartesi gününe kadar İstanbul'da sürdürecek olan Medipol Başakşehir daha sonra 14 günlük kamp için Avusturya'nın Salzburg şehrine gidecek.

    ?Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 2.7.2018 19:23
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