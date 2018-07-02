Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Medipol Başakşehir, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Antrenmana İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Volkan Babacan, Da Costa, Attamah ve Visca'nın yanı sıra Bajic, Elia, Adebayor, Clichy de katılmadı.
Yeni sezon hazırlıklarını 9 Temmuz Pazartesi gününe kadar İstanbul'da sürdürecek olan Medipol Başakşehir daha sonra 14 günlük kamp için Avusturya'nın Salzburg şehrine gidecek.
?Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 2.7.2018 19:23
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Toplam 1
Yorum
naci abi bu ronaldo adamın dibi
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ufuk yıldırımhan beş para etmeyen adamlara milyon eurolar veriliyor.bu kulüp neden batmasın ki..VAH TRABZONUM VAHHH.KİMLERE KALDIN SENNNN
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ged 61 geçen yılın en iyi orta sahalarından birisi olan aytaç karayı gönderde ondan daha iyisini alabilecekmisin..gelen giden bir tezgah peşinde...
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