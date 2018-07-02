Hakemler yarışmalarda tam not aldı
Burhaniye ilçesinde dün düzenlenen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerinin hakem heyeti de bu yılda değişmedi. İtfaiye Müdürü İdris Altay ile beden eğitimi öğretmenleri Özgür Aras, Erhan Büyüksökmen ve Orçun Doyuran, yüzme, denizde ördek yakalama ve yağlı direkten bayrak kapma yarışının yönetimini üstlendi.
Yüzme yarışmaları, denizde ördek yakalama ve yağlı direkten bayrak kapma yarışları büyük ilgi gördü. Yarışmalara katılan gençlerin hakkının yenmemesi çok önemli. Şikayet almadığımız için çok mutluyuz. İşimizi severek yapıyoruz. Takdir edilmek çok güzel bir duygu" diye konuştu.
- 2.7.2018 19:06
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Toplam 1
Yorum
naci abi bu ronaldo adamın dibi
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ufuk yıldırımhan beş para etmeyen adamlara milyon eurolar veriliyor.bu kulüp neden batmasın ki..VAH TRABZONUM VAHHH.KİMLERE KALDIN SENNNN
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ged 61 geçen yılın en iyi orta sahalarından birisi olan aytaç karayı gönderde ondan daha iyisini alabilecekmisin..gelen giden bir tezgah peşinde...
Hakemler yarışmalarda tam not aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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