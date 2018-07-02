Hakemler yarışmalarda tam not aldı – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Hakemler yarışmalarda tam not aldı

    Hakemler yarışmalarda tam not aldı

    Burhaniye ilçesinde dün düzenlenen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerinin hakem heyeti de bu yılda değişmedi. İtfaiye Müdürü ile beden eğitimi öğretmenleri , Erhan Büyüksökmen ve Orçun Doyuran, yüzme, denizde ördek yakalama ve yağlı direkten bayrak kapma yarışının yönetimini üstlendi.

    Burhaniye'de 30 yıllık başarılı itfaiyeci , 25 yıldan bu yana hakemlik yaparken, beden eğitimi öğretmenleri de kendisinin yardımcısı oldu. Altay, "Yarışmaları adil bir şekilde yönetmek için arkadaşlarımızla beraber çalıştık.

    Yüzme yarışmaları, denizde ördek yakalama ve yağlı direkten bayrak kapma yarışları büyük ilgi gördü. Yarışmalara katılan gençlerin hakkının yenmemesi çok önemli. Şikayet almadığımız için çok mutluyuz. İşimizi severek yapıyoruz. Takdir edilmek çok güzel bir duygu" diye konuştu.
    1. 2.7.2018 19:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hakemler yarışmalarda tam not aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN