Akdeniz Oyunları'nda Rukiye yıldırım ve İrem Yaman altın madalya kazandı
18. Akdeniz Oyunları tekvandoda, Rukiye Yıldırım 49 kiloda, İrem Yaman ise 57 kiloda altın madalya kazandı.
İspanya'nın Tarragona şehrinde devam eden 18. Akdeniz Oyunları'nda Rukiye Yıldırım ve İrem Yaman tekvando branşında altın madalya kazandı. Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye Yıldırım, yarı finalde Faslı Oumaima El Bouchti'yi 33-15 yenerek finale yükseldi. Finalde Hırvat Kristina Tomiç'i 12-11 yenen Rukiye Yıldırım 2018 Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı. Kadınlar 57 kiloda mücadele eden diğer milli sporcumuz İrem Yaman, yarı finalde İspanyol Marta Gomes'i de 7-3 ile geçen Yaman adını finale yazdırdı. İrem Yaman finalde Mısırlı Elsayed Nada'yı da 8-0'lık skorla yenerek birincilik kürsüsüne çıktı. Kadınlar judoda ise 63 kiloda Büşra Katipoğlu ise bronz madalya karşılaşmasında Kosovalı Laura'yı yenerek üçüncü oldu.
- 30.6.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
Akdeniz Oyunları'nda Rukiye yıldırım ve İrem Yaman altın madalya kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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