Akdeniz Oyunları'nda Rukiye yıldırım ve İrem Yaman altın madalya kazandı – Fotomaç – 30 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'nda ve kazandı

    Akdeniz Oyunları'nda Rukiye yıldırım ve İrem Yaman altın madalya kazandı

    18. tekvandoda, 49 kiloda, ise 57 kiloda kazandı.

    'nın Tarragona şehrinde devam eden 18. 'nda ve tekvando branşında kazandı. Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye Yıldırım, yarı finalde Faslı Oumaima El Bouchti'yi 33-15 yenerek finale yükseldi. Finalde Hırvat Kristina Tomiç'i 12-11 yenen Rukiye Yıldırım 2018 Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı. Kadınlar 57 kiloda mücadele eden diğer milli sporcumuz İrem Yaman, yarı finalde İspanyol Marta Gomes'i de 7-3 ile geçen Yaman adını finale yazdırdı. İrem Yaman finalde Mısırlı Elsayed Nada'yı da 8-0'lık skorla yenerek birincilik kürsüsüne çıktı. Kadınlar judoda ise 63 kiloda Büşra Katipoğlu ise bronz madalya karşılaşmasında Kosovalı Laura'yı yenerek üçüncü oldu.

    1. 30.6.2018
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