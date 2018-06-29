Akdeniz Oyunları'nda milli sporcu Ramil Guliyev, altın madalya kazandı.
İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 18'inci Akdeniz Oyunları'nın 200 metre final yarışında piste çıkan dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, altın madalyanın sahibi oldu. Yarı finaldeki 20.50'lik derecesiyle adını finale ilk sırada yazdıran Fenerbahçeli milli atlet Ramil Guliyev, 5'inci kulvarda koştuğu final yarışını ise 20.15'lik derece ile ilk sırada tamamladı ve altın madalyaya uzandı.
Yarışta İtalyan Eseosa Desalu, 20.77'lik dereceyle ikinci olurken, üçüncülük ise 20.78'lik dereceyle Fransız Mickael-Meba Zeze'nin oldu.
- 29.6.2018 22:13
-
Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
-
Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
-
Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
Ramil Guliyev'den altın madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.