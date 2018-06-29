Ramil Guliyev'den altın madalya – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'den

    Ramil Guliyev'den altın madalya

    'nda milli sporcu , kazandı.

    'nın Tarragona kentinde düzenlenen 18'inci 'nın 200 metre final yarışında piste çıkan dünya şampiyonu milli atlet , altın madalyanın sahibi oldu. Yarı finaldeki 20.50'lik derecesiyle adını finale ilk sırada yazdıran Fenerbahçeli milli atlet Ramil Guliyev, 5'inci kulvarda koştuğu final yarışını ise 20.15'lik derece ile ilk sırada tamamladı ve altın madalyaya uzandı.

    Yarışta İtalyan Eseosa Desalu, 20.77'lik dereceyle ikinci olurken, üçüncülük ise 20.78'lik dereceyle Fransız Mickael-Meba Zeze'nin oldu.

    1. 29.6.2018 22:13
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