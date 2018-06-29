Okçulukta Avrupa rekoru – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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HEPSİ
    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Okçulukta Avrupa rekoru

    Okçulukta Avrupa rekoru
    Gençler ve Yıldızlar Okçuluk Şampiyonası'nda , Meriç Dal ve Oğuzhan Küçük'ten oluşan Klasik Yay Genç Erkek Takımı, Avrupa rekoru kırdı. 'da düzenlenen şampiyonada ekibimiz 1970 puan topladı.
    1. 29.6.2018
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